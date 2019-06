Il mese di luglio sarà più positivo di quello precedente per quanto riguarda la sfera sentimentale, Venere infatti non è più in opposizione e la Vergine potrà trovare delle soluzioni. Anche in ambito lavorativo c’è un miglioramento, anche se i risultati a cui ambite potrebbero essere ancora lontani. Non sarà invece un mese semplice per il fisico, non mancheranno momenti di stress e nervosismo che si riverseranno anche sulla vostra salute psicofisica.

Ecco di seguito le previsioni astrologiche complete su amore, lavoro e salute del mese di luglio 2019 per i nati sotto il segno della Vergine.

Previsioni astrologiche Vergine, luglio 2019

Amore: il mese di luglio 2019 inizia con un bel recupero per quanto riguarda l’amore, la Vergine infatti si libera dell’opposizione di Venere e si prepara a risolvere le problematiche nate durante il mese precedente. La ritrovata serenità e armonia di coppia porterà qualcuno a fare grandi progetti per il futuro. Sarà un mese positivo anche per gli incontri, anche se incontrare la persona dei vostri sogni non sarà semplice, potrete concedervi delle serate di svago e spensieratezza.

Sarà un mese positivo per i rapporti interpersonali, sono favoriti i viaggi e gli spostamenti, stare a contatto con le persone vi farà sentire positivi e leggeri. Qualche problematica invece potrebbe presentarsi a coloro i quali sono alle prese con una separazione o un divorzio, ci saranno dei contenziosi da risolvere.

Lavoro: durante il mese di luglio 2019 ci sarà un miglioramento per quanto riguarda gli affari e le vicende professionali della Vergine.

Certo non sarà un mese privo di stress e difficoltà, tuttavia grazie al favore della Luna a partire dall’11 luglio avrete una marcia in più nell’affrontare le problematiche e riuscirete a dar voce alle vostre idee. Una forte voglia di miglioramento e novità potrebbe assalire i nati sotto questo segno, spingendoli a cercare qualcosa di più, tuttavia gli astri consigliano cautela, non fate il passo più lungo della gamba. Questo non significa escludere a priori le nuove opportunità, ma ragionare adeguatamente e capire se possano fare o meno al caso vostro.

Salute: il secondo mese estivo si rivelerà abbastanza sottotono per quanto riguarda la salute della Vergine, non mancheranno infatti le preoccupazioni e i momenti di stress. Qualcuno potrebbe inoltre risentite di malesseri fisici, soprattutto a gambe e schiena. Il vostro più grande problema sarà l’incapacità di alleggerire la testa dai problemi, il consiglio degli astri è quello di ritagliarsi dei momenti di serenità, in cui liberare la mente dalle preoccupazioni e ricaricare le energie.

Particolarmente difficili potranno rivelarsi per la Vergine le giornate a partire dal 20 luglio, cercate di limitare gli sforzi ed evitate le situazioni stressanti.