Le emozioni nell'Oroscopo di sabato diventano le protagoniste della vita di ciascun segno zodiacale. Le previsioni astrologiche seguenti tracciano un quadro astrale preciso, utile a progredire e migliorare se stessi e il rapporto con gli altri.

L'oroscopo di sabato

Ariete: Venere dal cielo astrologico del Toro vi promette l'approfondimento delle sensazioni amorose, tutte da vivere con slancio e in modo intrigante. Potrete così migliorare una relazione già esistente o intraprendere una nuova storia d'amore, puntando in entrambi i casi sulla complicità e approfittando delle novità.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: non siate troppo timorosi nei confronti delle finanze. La Luna entra nel vostro cielo e vi conferisce molto sex appeal e un'intuizione proficua per le relazioni sentimentali.

Gemelli: molto vivaci e maliziosi, Sole e Mercurio nel vostro segno, in sinergia con Venere adiacente, affiancano alla vostra capacità di amare la logica, il risultato sarà sorprendente.

Cancro: la vostra situazione sentimentale è in netto miglioramento anche se sentirete il bisogno di ritagliare i vostri spazi, per vivere la vostra voglia di libertà in modo più marcato.

L'oroscopo di domani segno per segno.

Leone: attenzione a una persona che potrebbe crearvi qualche tensione. Sinceri e schietti come siete voi amici del Leone, non esiterete a parlare chiaro e ad affrontare una situazione fastidiosa con coraggio e intraprendenza.

Vergine: Luna in trigono rispetto al vostro segno, promette emozioni profonde in amore. Approfittate di questo momento per dedicarvi maggiormente alla vostra relazione di coppia. Per voi single si preannunciano nuovi e promettenti incontri amorosi.

Pubblicità

I transiti planetari e le previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il passato sembra perseguitarvi e potrebbero manifestarsi delle tensioni con il vostro ex. Guardatevi intorno con circospezione e non fidatevi di chi vi dice di esservi amico, spesso l'apparenza inganna.

Scorpione: l'opposizione di Venere e Luna punta un riflettore sulla vostra emotività e vi conferisce la paura di rimanere soli. Voi single non disperatevi se non avete ancora trovato l'amore.

Voi che siete in coppia non accantonate i sentimenti solo perché convinti che possano essere interpretati come una debolezza.

Sagittario: fin troppo ottimisti, non perdete di vista una situazione reale che richiede una certa concretezza per evolvere. Forse la vostra positività vi fa avere troppa fiducia nel prossimo, quando dovreste essere più diffidenti per attuare i vostri progetti.

Capricorno: Saturno, il signore di voi amici del Capricorno, subisce un influsso emotivo della Luna che vi fa affrontare le responsabilità con maggiore forza interiore.

Pubblicità

L'astro lunare è memoria, Saturno è realismo: questa accoppiata sarà vincente se indirizzata nel verso giusto.

Acquario: spregiudicati ed eccentrici, vi distinguerete in gruppo per la vostra inventiva e l'originalità di un comportamento fuori dagli schemi ordinari. Attenzione a un litigio con un'amica, che potrebbe crearvi dispiacere.

Pesci: l'aspetto Luna e Nettuno in posizione di sestile è molto stimolante per voi nati sotto il segno dei Pesci.

Pubblicità

Approfittate di questo influsso sottile e particolare che solo Nettuno sa farvi captare. Molto spirituali e profondi, non miscelate il sogno con la realtà, rischierete di apparire troppo fragili.