Inizia un nuovo fine settimana per tutti e dodici i segni zodiacali, l'ultimo del mese di maggio 2019. Vediamo cosa riserva questo periodo ai nati sotto un particolare segno e quali novità porterà la fine del mese e la giornata del 25 maggio 2019. Amore, lavoro e salute saranno gli assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Ariete: in questa giornata meglio non disperdere troppo le energie. I lavori part time e i contatti in generale sono favoriti.

Ora cominciate a raccogliere i frutti del passato.

Toro: per i nati sotto questo segno è una giornata che nasce con qualche problema di troppo. In questo periodo potreste essere stanchi e nervosi,non mancano i momenti di agitazione da gestire.

Gemelli: in questo momento i nati sotto questo segno zodiacale stanno cercando di risolvere contenziosi di tipo legale e finanziario. Non è facile, ma la fine del mese porterà successo.

Cancro: il fine settimana parte in modo agitato.

Oroscopo 25 maggio: la giornata

A livello lavorativo probabilmente dovrete fare una scelta o addirittura abbandonare un programma che non mi convince più.

Leone: ai nati sotto questo segno piace la conquista. A volte, però, occorre rimandare l'attacco e aspettare. Mercoledì sarà una giornata importante per agire, evitate di sbagliare.

Vergine: via libera per i sentimenti per voi che siete alla ricerca di qualcosa di nuovo. Chi è rimasto senza amore per troppo tempo deve farsi amare ora che Venere è favorevole.

Previsioni 25 maggio 2019: la giornata

Bilancia: in questo momento siete forti e pronti ad affrontare le novità, tuttavia occorre dimenticare la prima parte di maggio, quando siete andati incontro a dei problemi, per essere ottimisti ed affrontare meglio il futuro.

Scorpione: questa per voi è una giornata in cui potreste perdere la pazienza. Sabato da tenere sotto controllo un po' per tutto, le relazioni potranno essere compromesse.

Sagittario: in questo momento del mese sono più a rischio coloro che vivono una storia difficile e che ora sono alla ricerca della trasgressione.

Valutate bene tutte le strade da percorrere e non siate troppo frettolosi.

Capricorno: siete sulle spine in questo momento, ma questo è normale perché dovete affrontare problemi irrisolti di ogni tipo da superare al più presto.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale la situazione affettiva non convince. Oggi le polemiche che possono tornare saranno difficili da affrontare. Evitate di arrabbiarvi troppo.

Pesci: alla fine del mese arriverà una polemica ed un contrasto con soci e collaboratori.

Nei rapporti di lavoro, e non solo, ci vuole tanta pazienza, qualcuno potrebbe non pensarla come voi e questo non potrà che creare contrasti.