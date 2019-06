Metà della prima settimana di giugno 2019 si sta concretizzando. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 5 giugno 2019 per tutti e dodici segni zodiacali con tutte le novità che porteranno stelle e pianeti per l'amore, il lavoro e la salute di questa nuova giornata.

Ariete: in questa giornata andrete incontro a delle situazioni che sarà meglio lasciar correre, rimandate alcuni discorsi importanti alla giornata di venerdì perché oggi potrebbero non concretizzarsi.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: in amore le storie nate di recente diventeranno ancora più importanti con il passare di questo mese. Ci sarà voglia di definire qualcosa di importante entro la prossima estate, convivenze o matrimoni.

Gemelli: in questa giornata non aspettatevi una vittoria su tutti i fronti, qualcosa non andrà come vorreste, ma si potrà arrivare però ad un buon compromesso con tutti.

Cancro: alcuni nati sotto questo segno zodiacale stanno vivendo momenti migliori in amore, positivi i nuovi incontri e le nuove conoscenze.

Oroscopo 5 giugno 2019: la giornata

A livello lavorativo bene questa giornata.

Leone: in questo momento non è facile trovare chiarimenti in amore. Qualche scontro è dietro l'angolo e sarà da dimenticare, anche se non sarà facile in questo momento.

Vergine: in questa giornata potreste risentire di una pregressa stanchezza, ultimamente non vi state fermando spesso a riposare e questo non fa bene al vostro fisico. Organizzate fin da ora per domenica qualcosa di rilassante.

Previsioni e oroscopo 5 giugno: la giornata dei segni

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale oggi questa sarà una giornata interessante.

Pubblicità

Rispetto ad un mese, fa quando stavate passando un periodo sottotono, ora vedrete un recupero e noterete che le cose vanno meglio.

Scorpione: in amore attenzione ai problemi di troppo, non date spazio a voci di corridoio, a persone negative nei vostri confronti. Credete di più in voi stessi.

Sagittario: qualche competizione potrebbe riguardare anche l'amore in questa giornata, ci sarà da risolvere un problema. Nel lavoro giornata a metà, migliore al mattino ma di calo nel pomeriggio.

Capricorno: più che risolvere un problema ora c'è la necessità di ricostruire un rapporto. Chi ha vissuto una crisi di recente è chiamato a migliorare questa situazione, non solo in amore ma anche nel lavoro.

Acquario: in amore ci vuole un po' di pazienza. Molte emozioni torneranno attive a partire dal prossimo weekend, sfruttate al massimo queste occasioni che arriveranno.

Pesci: chi doveva fare una scelta tra due storie probabilmente è ancora sotto pressione e si sente agitato.

Pubblicità

Ce necessità di prendere una decisione per non incrinare troppo i rapporti.