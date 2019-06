La giornata di lunedì 17 giugno sarà colma di lavoro per moltissimi segni dello zodiaco, come al solito. Ma per alcuni segni spesso giudicati freddi e scostanti come il Capricorno e la Vergine ci sarà modo di smentire questa “diceria” con moltissimo tempo a disposizione che passeranno in famiglia. Piccole sorprese non mancheranno per i Pesci. Batterie scariche per Ariete e Gemelli.

A seguire, le previsioni astrologiche della giornata di lunedì per i 12 segni dello zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: troppo intontiti per il lavoro. Sarà una giornata negativa per quanto riguarda le vostre energie, tanto che potreste risultare goffi oppure assonnati. Dovrete mettere ordine nella vostra testa ma soprattutto riposarvi.

Toro: lavoro in risalita. Sarete efficientissimi sul lavoro e non mancherete di essere anche un po' altezzosi a causa di questo successo. L'importante è che non togliate gli occhi dall'obiettivo che vi siete prefissati.

Gemelli: senza energie. Avete speso tutte le vostre forze per il weekend, e il lunedì si presenterà con quell'aria tanto odiata dalla maggior parte delle persone. Avrete bisogno di rifocillarvi e di tanta autostima per affrontare la giornata.

Cancro: sul lavoro sarete nel bel mezzo di un progetto importante che attende soltanto di essere concluso nel migliore dei modi. L'impegno sarà ampiamente ripagato in serata, e il partner sarà felice di aiutarvi.

Leone: grande competitività. I colleghi non vi staranno dietro, ma d'altronde sul lavoro questa giornata sarà esclusivamente a vostro vantaggio. Ad ogni modo, non trascurate la salute dal momento che comincia a fare caldo.

Vergine: meno stress. Un aiuto esterno vi metterà in condizione di farvi qualche ora in più di riposo e dedicarvi al partner per dargli una mano oppure per organizzare qualcosa insieme. Cogliete l'occasione.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: impegnati.

La mattinata sarà colma di impegni lavorativi che non vi daranno nemmeno il tempo di pensare, quindi sarebbe meglio prepararsi psicologicamente per un lunedì di fuoco, letteralmente e in tutti i sensi.

Scorpione: qualche battutina di troppo da parte vostra potrebbe scatenare una litigata sul posto di lavoro, quindi sarebbe meglio tenersi qualche frecciatina per sé almeno per il momento. Potrete esternarvi nel pomeriggio.

Sagittario: fronte amoroso messo da parte.

Sicuramente non ci sarà nessun risvolto sentimentale per questa giornata, perché anche voi come molti sarete presi da un affare importante che necessita delle vostre capacità.

Capricorno: avete lavorato molto negli ultimi tempi, e la giornata di lunedì 17 giugno sarà decisamente più leggera rispetto alle precedenti. Il pomeriggio in famiglia non vi dispiacerà affatto, anzi. Avrete modo di tornare ragazzi per un po'.

Acquario: più concilianti. Lascerete correre qualche battuta per il quieto vivere.

Preferirete dare peso alla leggerezza e al divertimento: gli hobby che amate saranno indicati per conciliare relax e la vostra voglia di fare.

Pesci: avrete ben chiaro il concetto di lunedì in modo molto particolare. Sarete degli instancabili, anche se il vostro è pesante. Buone opportunità nel pomeriggio di trascorrerlo in buona compagnia.