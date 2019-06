La settimana da lunedì 10 a domenica 16 giugno sarà leggermente stressante per la Vergine, mentre lo Scorpione avrà molta fortuna in amore. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i dodici segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: novità molto importanti stanno per arrivare per i nati sotto il segno zodiacale. In ambito professionale potreste finalmente raccogliere i frutti del vostro lavoro. Con il partner ottima sintonia.

Toro: per i nati sotto il segno zodiacale sono favoriti gli incontri e le nuove conoscenze.

Pubblicità

Pubblicità

Qualcuno potrebbe fare delle amicizie che si riveleranno fondamenti per il vostro futuro.

Gemelli: questa settimana sarà ottima. Avete finalmente ritrovato una certa stabilità economica e sentimentale. Siete molto impegnati sul fronte lavorativo per realizzare i vostri progetti. Cercate però di non trascurare la famiglia.

Cancro: per quanto riguarda l'ambito sentimentale questo è un periodo davvero molto importante per voi. Dovrete fare delle scelte fondamentali che vi porteranno a rafforzare il vostro rapporto con il partner.

Oroscopo settimana dal 10 al 16 giugno: Cancro felice, Bilancia soddisfatta

Qualcuno potrebbe pensare ad una convivenza o anche ad un matrimonio.

Leone: purtroppo ci saranno un po' di tensioni che non vi renderanno per niente tranquilli. Siete una fase di dubbi e ripensamenti sul fronte sentimentale. Dovrete cercare di schiarirvi le idee il più presto possibile.

Vergine: per il vostro segno zodiacale questa settimana non sarà molto piacevole. Sul lavoro state cercando di raggiungere le vostre mete, ma non tutti sono d'accordo con le vostre decisioni.

Pubblicità

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: cercate di essere più accondiscendenti con il partner ed evitate i battibecchi. In ambito professionale siete invece pianamente soddisfatti e state progettando una vacanza per prendervi un periodo di pausa.

Scorpione: questa settimana da lunedì 10 a domenica 16 giugno saranno favoriti i sentimenti. Le relazioni sentimentali potrebbero in certi casi rafforzarsi e in altri rompersi del tutto. Qualcuno potrebbe cercare di ostacolare i vostri piani.

Sagittario: in questo periodo avrete parecchia difficoltà a perseguire le vostre mete. Qualcuno potrebbe ostacolare i vostri piani, ma non lasciatevi demoralizzare. Troverete nel partner un perfetto alleato.

Capricorno: Venere in opposizione vi farà sentire parecchia tensione con il partner. Qualcuno potrebbe sospettare di essere stato tradito e sarà dunque importante cercare un dialogo per chiarire i dubbi. Cercate di rimanere calmi e di non perdere la pazienza nel fine settimana.

Pubblicità

Acquario: la vostra settimana comincia alla grande. Qualcuno potrebbe ricevere una sorpresa inaspettata dal partner, altri una bella proposta in ambito lavorativo. Nel week-end vivrete momenti di grande divertimento e relax.

Pesci: la Luna in congiunzione vi stupirà sul piano sentimentale. Qualcuno potrebbe vivere delle emozioni che non provava da molto tempo, per qualcun altro potrebbe invece nascere qualche problema sul fronte lavorativo.