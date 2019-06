La prima metà dell'attuale settimana di giugno è stata archiviata. Di seguito l'Oroscopo per tutti i dodici segni zodiacali relativo alla giornata del 6 giugno 2019, con previsioni su amore, lavoro e salute.

Previsioni 6 giugno 2019: la giornata

Ariete: in questa giornata potreste essere piuttosto confusi e nervosi. Le risposte che cercavate da tempo tardano ad arrivare e questo vi fa arrabbiare. Attenzione anche a possibili cali fisici a causa delle vostre arrabbiature.

Toro: approfittate di questa giornata se dovete chiarire qualcosa in amore e nella coppia. Nel lavoro c'è da risolvere qualche piccolo problema e rivedere anche alcuni conti in sospeso.

Gemelli: la situazione generale è positiva. Nel lavoro riuscirete a risolvere un problema anche grazie alla vostra abilità, sbloccando una situazione che andava avanti da tempo.

Cancro: giugno e luglio saranno mesi di grande interesse, ottime le condizioni in arrivo che getteranno le basi per qualcosa di bello.

Oroscopo del giorno: la giornata

A livello lavorativo giornata positiva.

Leone: con Giove favorevole al segno siete protagonisti assoluti di questo periodo. Piccole occasioni da sfruttare in amore, ma anche nel lavoro arrivano cambiamenti per voi.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale la situazione astrale è buona, in particolare per l'amore. Una persona del Cancro o dello Scorpione potrebbe esservi di aiuto.

Bilancia: in questa giornata ci sarà la necessità di recuperare maggiori energie, quelle che avevate perso il mese scorso.

Guardate al futuro con maggiore serenità e cogliete le occasioni che arriveranno.

Scorpione: se una storia non va bene, ora dovrete essere più chiari e gestire meglio la vostra relazione. Fortunatamente i dialoghi saranno favoriti nel corso del prossimo fine settimana.

Sagittario: le stelle saranno più 'protettive'. Attenzione a qualche piccola ansia che riguarda l'amore.

Capricorno: questo per voi è un periodo di confronti. Con Marte in opposizione momenti di agitazione, nel lavoro dove avrete maggiori contrasti.

Acquario: in questo momento più che lanciarvi verso una nuova battaglia preferite dimenticare e lasciarvi alle spalle i momenti di rabbia. State mettendo da parte tutte le emozioni negative e questo non può che essere solo un bene.

Pesci: con la Luna favorevole, non rimandate le discussione alle prossime ore, ma parlate subito in modo chiaro, sia con il partner che con gli amici.