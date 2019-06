Il primo mese della stagione estiva ha avuto inizio. Le stelle sono pronte a dare le loro previsioni per il primo weekend di giugno con le stelle per tutti i segni zodiacali con l'Oroscopo amore, lavoro e salute per le giornate di sabato 1 e domenica 2 Giugno 2019. Se il Sagittario avrà problemi in amore, i Gemelli avranno due ottime giornate.

Ariete: per i nati sotto questo segno sarà un bel fine settimana, con sole e mercurio dalla vostra parte.

In particolare sabato 1 giugno vivrete una buona giornata sia a livello lavorativo che amoroso. Domenica 2 potreste innervosirmi.

Toro: sono in arrivo delle buone opportunità lavorative; potrebbero nascere delle incertezze con il partner. È un buon momento per fare progetti per l'estate.

Gemelli: weekend non al top per il segno, Giove opposto vi crea problemi nel lavoro e un amore. Domenica potrebbero nascere dei conflitti.

Cancro: vi sentite particolarmente agitati, cercate di non stancarvi troppo.

Oroscopo del weekend per tutti i segni dello zodiaco

Con Saturno opposto potrebbero nascere dei problemi anche a livello familiare.

Leone: un amore potrebbe diventare importante, potrebbero esserci dei momenti di svolta. Bene anche il campo lavorativo, è il periodo giusto per farsi avanti.

Vergine: se in passato avete vissuto dei momenti di tensione, a partire da questo primo mese della stagione estiva vivrete un momento di ripresa, vi sentirete di buon umore.

Oroscopo di inizio giugno per tutti i segni dello Zodiaco

Bilancia: momento di ripresa per i nati sotto questo particolare segno; possono accadere delle cose positive in vista del futuro.

Un buon Oroscopo per fare dei passi avanti in campo sentimentale.

Scorpione: se ci sono stati dei problemi soprattutto a livello economico, ora si potranno risolvere. Con l'inizio del mese sono in arrivo delle buone novità per voi.

Sagittario: potrebbero esserci dei rallentamenti in campo lavorativo a causa di risposte che tardano a giungere. In campo sentimentale vi sentite sottotono.

Capricorno: badate bene la salute in questo periodo, dedicatevi a voi stessi per recuperare momenti di serenità.

La Luna sarà favorevole e potrete fare dei piccoli miglioramenti in campo amoroso.

Acquario: in queste giornate di inizio mese è possibile che nascano delle polemiche con i collaboratori. In campo professionale, se ci sono delle situazioni da sistemare, aspettate qualche giorno.

Pesci: nelle giornate di inizio giugno i nativi dei Pesci potrebbero essere chiamati a fare delle scelte importanti che riguardano sia il campo professionale che quello sentimentale.

Badate bene a ciò che vi proporranno e valutate ogni situazione prima di giungere ad un accordo definitivo.