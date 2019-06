Le previsioni astrali di venerdì puntano un riflettore sulla sensibilità di ciascun segno zodiacale, facendo strada nei cuori ed elargendo dei consigli che toccano la parte più vulnerabile dei simboli dello Zodiaco. Di seguito l'Oroscopo dell'amore di coppia segno per segno.

L'oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: cercate di tenere alcuni problemi lavorativi al di fuori della relazione di coppia, altrimenti rischierete di accumulare una tensione che poi andrà riversata in modo nervoso nel rapporto a due.

Cercate di non farvi sfuggire la situazione di mano, sia in campo lavorativo che in quello amoroso.

Toro: il tema del cambiamento per voi amici del Toro si fa più marcato e cercherete in tutti i modi di rivoluzionare la coppia, a caccia di novità e ulteriormente spinti da un Saturno in ottima posizione astrologica. Alcune novità potrebbero giungervi da parte di sorelle e fratelli e questa sferzata di rinnovamento potrebbe essere contagiosa.

Gemelli: creativi e molto vitali, saprete come vivere le vostre sensazioni amorose e le esternerete al meglio.

L'oroscopo dell'amore di coppia 7 giugno.

Il Sole nel vostro segno vi elargisce grande forza interiore e sarete molto affettuosi con il partner.

Cancro: la vostra sensibilità sprigionata dai transiti favorevoli non va vista come un difetto da nascondere, anzi esternatela in coppia approfondendo splendidi momenti in famiglia. Il transito di Mercurio e Marte nel vostro segno vi rende capaci di approfondire con maggiore facilità i sentimenti.

Leone: la Luna entra nel vostro segno e vi rende solari, fantasiosi e accattivanti.

Amate e apprezzate tutto ciò che è bello vicino a voi e ricercate un equilibrio armonioso nella relazione che risveglia un certo sentimentalismo accantonato per un po'.

Vergine: sotto l'influsso di Saturno e Venere in trigono, il vostro rapporto amoroso potrebbe sembrarvi insoddisfacente. Molto preoccupati per il vostro futuro potreste assumere un atteggiamento critico in coppia, proprio perché spinti da una visione più realistica dei difetti. Che ne dite di approfondire il tutto con il partner parlandone apertamente?

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la vostra difficoltà nel vivere con slancio il rapporto amoroso deriva da un fluire di pensieri troppo complicati. Se da un lato Mercurio crea quest'eccessiva razionalizzazione dei sentimenti, Marte in quadratura vi rende impazienti. Che ne dite di approfondire bene il tutto, parlandone a due?

Scorpione: il sovraffollamento planetario nel domicilio del Cancro vi regala una sferzata di energia, utile per approfondire le sensazioni di coppia con slancio.

Seguite la vostra perspicacia e affiancate al sentimento anche la vostra intelligenza, non sbaglierete.

Sagittario: la Luna vi infonde nel cuore un gran senso di benessere e sarete molto affettuosi e generosi nei confronti del partner. Molto con i piedi per terra, capirete che il vostro bene cammina di pari passo con quello dell'amato/a, senza creare troppe astrazioni metafisiche ma puntando sull'emotività e le sensazioni vere.

Capricorno: i nodi lunari in opposizione si fanno sentire e rendono difficili i rapporti all'interno della famiglia.

Marte e Mercurio dirimpettai vi danno filo da torcere, rendendovi piuttosto nervosi e inattivi. Eppure il vostro spirito è vivace, a volte intrepido nei confronti delle difficoltà, allora perché non cercare la causa di questo blocco emotivo?

Acquario: attenzione a moderare bene i vostri impulsi amorosi. Un'opposizione lunare si fa sentire nel vostro cielo e vi rende eccessivamente sensuali e attratti da storie che vanno al di fuori della vostra relazione di coppia. Attenzione quindi, potreste incorrere in serie problematiche amorose.

Pesci: alcune persone esterne alla coppia con la loro lingua affilata potrebbero attaccarvi verbalmente con cattiveria. Siate pronti a contrattaccare, allontanando una confusione sentimentale conferitavi dal sestile Saturno-Nettuno.