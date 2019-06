Nuovo appuntamento quotidiano con l’Oroscopo del 9 giugno. Curiosi di sapere che cosa vi riserva la giornata di domenica? Non resta che leggere le seguenti previsioni astrologiche su amore e lavoro per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine

Ariete – Giornata domenicale all'insegna della conquista. Sono favoriti i nuovi incontri che potrebbero avere molta importanza nella vostra vita. L’unica cosa che dovete fare per far breccia nel cuore della persona interessata è quella di eliminare l’incertezza.

Toro – È un periodo in cui raggiungerete nuove mete. Qualcuno potrebbe darvi una mano a risolvere un problema inerente il lavoro: siete in dubbio se rinnovarlo oppure cambiarlo. Approfittate di questa giornata domenicale per riflettere sul da farsi. In amore avete una decisione importante da prendere. È fondamentale non prendere in giro se stessi.

Gemelli – In questa giornata sentite il bisogno di liberarvi di qualcosa di negativo. È il momento di fare un viaggio e cambiare aria.

Oroscopo 9 giugno: Cancro in difficoltà, successo per Bilancia

Avete bisogno di fare cose nuove e di cambiare strategia per vivere meglio. Favorevoli anche i sentimenti, soprattutto chi è single avrà una forte spinta verso l’amore.

Cancro – C’è molta tensione in molti di voi: avete delle relazioni difficili e dovete riparare a qualche danno che avete fatto. Già da qualche tempo ci sono difficoltà in famiglia, dovete fare più attenzione alle distrazioni e avere ancora pazienza.

Leone – Giornata da sfruttare al meglio perché nei prossimi giorni ci potrebbero essere delle complicazioni.

Periodo favorevole per i sentimenti e le relazioni che possono nascere. Dovete curare di più l’aspetto finanziario.

Vergine – Molti di voi amano programmare la propria vita e anche quella degli altri. Pensate che le cose programmate siano meno rischiose e facile da gestire. Coloro che hanno una famiglia alle spalle pensano di fare dei tagli. Si consiglia di evitare discussioni e di non insistere per coinvolgere chi non vuole essere coinvolto. Giornata importante per proporre qualcosa di bello alla persona amata.

Previsioni quotidiane da Bilancia a Pesci

Bilancia – Il vostro è un segno che ama molto la serenità. Molti di voi amano andare d’accordo con tutti ed essere amati. Ultimamente, però, state tenendo tutto dentro. Attenzione, rischiate di peggiorare la situazione. È il caso di essere più egoisti e menefreghisti. Se avete successo è solo grazie alle vostre capacità.

Scorpione – Molti di voi amano pianificare ogni cosa. Questa è una giornata che promette qualcosa in più.

Il danno, però, lo avete già causato con l’atteggiamento diffidente che avete avuto nei giorni scorsi. Le coppie di lunga data devono rivedere alcune cose.

Sagittario – Giornata interessante e di rinascita, soprattutto in campo sentimentale. Se volete rimanere in buoni rapporti con la personata amata, è il momento di dosare le parole e di esprimerle in maniera gentile. Evitate di infiammare la situazione.

Capricorno – In questa giornata di domenica siete molto riflessivi.

Pensate spesso alle persone care e a coloro che vorreste avere intorno. Siete invitati a essere cauti, probabilmente ci saranno dei contrasti nei rapporti di coppia. Usate molta prudenza parlate solo se necessario.

Acquario – Molti di voi rischiano di esplodere per un particolare problema che coinvolge il vostro partner. Non è il modo migliore per affrontare la situazione anche se vi sentirete sollevati temporaneamente. Approfittate della giornata domenicale per riflettere e cercare un modo per sanare la situazione.

Pesci – Questa domenica può portare delle belle emozioni, cercate di non isolarvi. Coloro che non riescono a costruire un rapporto è perché restano ancorati ai ricordi. È importante recuperare serenità in amore in modo da affrontare con più facilità anche il lavoro della prossima settimana. Non sono così importanti i soldi quanto la serenità e le emozioni vere.