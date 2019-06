Il primo mese estivo è da poco iniziato, cosa aspettarsi da queste giornate? Sarà un mese positivo per l'Ariete, che avrà una bella intesa con i segni di fuoco, quali Leone e Sagittario, mentre dei contrasti potrebbero nascere con qualcuno nato sotto il segno dei Gemelli.

Ecco di seguito le previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute del mese di giugno 2019 da Ariete a Pesci, con i segni affini e contrari.

Previsioni astrologiche di giugno 2019, segni affini e contrari

Ariete: il primo mese estivo si rivelerà vantaggiosa per il segno, sia in amore che in ambito lavorativo potranno essere risolti i contrasti e le difficoltà incontrate durante il mese precedente.

Sarà un momento positivo per i sentimenti e le nuove conoscenze. Avrete una grande affinità con i segni di fuoco, quali Leone e Sagittario. Con persone nate sotto questi due segni zodiacali vi sentirete maggiormente a vostro agio e scoprirete con entusiasmo di avere molti punti in comune.

Toro: è un momento importante per il segno, ma anche molto impegnativo. Sono infatti in atto alcuni cambiamenti profondi, il periodo negativo è ormai passato, ma c’è ancora molto da fare per raggiungere i risultati desiderati.

Giugno vi permetterà di ottenere importanti soddisfazioni e vivere un momento interessante per quanto riguarda i sentimenti, solo chi ha una relazione con uno Scorpione potrebbe vivere dei momenti di alti e bassi.

Gemelli: l’opposizione di Giove crea delle perplessità per quanto riguarda la sfera lavorativa, soprattutto nella seconda metà del mese potrebbero nascere dei contrasti e dei malumori nei rapporti con colleghi e superiore. Particolarmente a rischio sono i rapporti con l’Ariete, mentre l’aiuto di qualcuno nato sotto il segno dell’Acquario si rivelerà di grande aiuto nella risoluzione di un problema.

Cancro: il mese di giugno si rivelerà più positivo del precedente per i nati sotto questo segno zodiacale, tuttavia durante le prime settimane del mese non è da escludere l’evenienza di dover affrontare delle preoccupazioni e dei contrasti all’interno della sfera sentimentale. Maggiormente a rischio per il segno saranno i rapporti con il Leone e il Capricorno.

Leone: il primo mese estivo sarà positivo per il segno, ci sarà un'importante ripresa sia per quanto riguarda il fisico che le questioni lavorative e anche i sentimentali.

In amore è un momento vantaggioso e qualcuno potrebbe fare importanti progetti per il futuro, gli astri proteggono le relazioni con Ariete e Sagittario, contrasti con il Cancro.

Vergine: l’opposizione di Venere creerà non pochi momenti di disagio e nervosismo durante il mese di giugno 2019 per i nati sotto il segno della Vergine. In amore non mancheranno i contrasti, soprattutto nelle relazioni con Acquario e Gemelli. Non sarà inoltre un momento favorevole per gli incontri.

Bilancia: giugno rappresenta un nuovo inizio per la Bilancia, soprattutto in amore sarà possibile ricominciare e dimenticare i contrasti dei mesi precedenti. Grande affinità avrete con i nati sotto il segno del Leone e dei Gemelli, mentre bisognerà fare molta attenzione alla vicinanza di un Capricorno.

Scorpione: il primo mese estivo porterà energia e vitalità allo Scorpione. Gli astri sono dalla vostra parte e vi daranno una marcia in più su tutti i fronti.

L’amore avrà un ruolo centrale durante questo mese, qualcuno penserà ad importanti progetti per il futuro, mentre i single alla ricerca dell’anima gemella potrebbero fare incontri interessanti. Bene i rapporti con il Capricorno, contrasti con l’Acquario.

Sagittario: la prima parte del mese potrebbe rivelarsi sottotono per quanto riguarda i rapporti interpersonali e le relazioni, tuttavia la ripresa non è lontana. Avete soltanto bisogno di chiarirvi un po’ le idee ed affrontare apertamente le questioni che vi sembrano poco chiare con l’altra persona. I rapporti con Leone e Acquario avranno una marcia in più.

Capricorno: durante questo mese bisognerà fare molta attenzione all’interno dell’ambito professionale, qualcuno infatti potrebbe essere invidioso e cercare di ostacolare il vostro cammino. Possibili contrasti nei rapporti con il Cancro e l'Ariete, prestate attenzione ai consigli di un Pesci.

Acquario: è un momento importante per gli affari e le questioni lavorative e anche per quanto riguarda l’aspetto finanziario potrete affrontare il mese con maggior serenità. Tuttavia continuano gli alti e bassi all’interno della sfera sentimentale, soprattutto nei rapporti con la Vergine. Importante si rivelerà la vicinanza di una persona nata sotto il segno del Sagittario e/o dei Gemelli.

Pesci: il mese di giugno sarà ricco di impegni e responsabilità lavorative. Sarà un momento vantaggioso in tal senso, ma questo non significa che mancheranno le difficoltà e/o i contrasti, soprattutto con il segno della Vergine, con cui sarà necessario essere prudenti. Continuano le incomprensioni con i Gemelli, mentre si rivelerà più semplice trovare un accordo con il segno del Capricorno e dello Scorpione.