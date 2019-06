La prima settimana di giugno volge al termine. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 9 giugno 2019 per tutti e 12 i segni zodiacali. Nel dettaglio tutte le novità a cui andranno incontro i segni in questo ultimo giorno della settimana con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Ariete: in questo 9 giugno sarete nervosi ed inquieti, ma ciò non andrà a scalfire le buone possibilità che avete in questo periodo. Novità in arrivo anche in amore.

Toro: attenzione perché in questi giorni potrà nascere una nuova passione. Possibili viaggi e anche cambiamenti radicali in amore, non mancheranno le novità per voi.

Gemelli: per i nati sotto questo segno zodiacale momenti di ansia nel lavoro, date spazio ad una bella storia d'amore o ad un po' di divertimento. Organizzate qualcosa di bello.

Cancro: in questo momento potreste sentire che qualcosa è contro di voi, magari una relazione potrebbe essere messa in discussione.

Oroscopo 9 giugno: la giornata

A livello lavorativo evitate di rovinare tutto quello che avete costruito.

Leone: ci sono molte difficoltà in questo momento, fortunatamente avrete abbastanza forza per superare questa fase di lieve calo, anche grazie all'aiuto di Venere in aspetto positivo.

Vergine: in amore è importante riuscire a superare una discussione. Con la Luna nel vostro segno zodiacale i vantaggi non mancheranno, avrete la meglio su alcune situazioni che cominciavano a pesare.

Previsioni e oroscopo 9 giugno 2019: la giornata dei segni

Bilancia: se una storia non va come vorreste evitate di chiuderla definitivamente, visto che Venere tornerà favorevole tra qualche giorno, quindi maggiori occasioni che arriveranno e migliore opportunità per recuperare.

Scorpione: c'è meno tensione in questo momento per voi. In amore, però, da qualche tempo siete agitati e mettete spesso in discussione la coppia mandando avanti litigi inutili.

Attenzione a questo aspetto.

Sagittario: in questa giornata occorrerà programmare bene tutti gli incontri, qualcosa potrebbe sfuggirvi di mano in questo periodo per questo motivo attenzione a come agirete. Possibili fraintendimenti.

Capricorno: per voi l'amore porta sempre molta passione, potreste anche conquistare una persona conosciuta da poco o che magari ha idee anche diverse dalle vostre.

Acquario: oggi è meglio non arrabbiarsi. In questo momento non tutto è facile ma grazie alla buona volontà si può ottenere di più, non gettate all'aria un rapporto per nulla, proteste pentirvene.

Pesci: per i nati sotto questo segno zodiacale soluzioni in vista. Questa è una giornata che vi permette un'attenta analisi di quello che c'è stato nel passato.