Previsioni astrologiche e Oroscopo del fine settimana che va dall'8 al 9 giugno 2019. Nel dettaglio vediamo come andranno questi due giorni per i segni e quali cambiamenti vivranno in amore e nel lavoro.

Ariete: in questo fine settimana ci sarà un buon recupero per quanto riguarda l'amore, attenzione solo a qualche momento di nervosismo che potrebbe arrivare. Non mancheranno le novità a partire dalla prossima settimana.

Toro: con Venere nel segno che aiuta i rapporti c'è maggiore serenità, attenzione solo a possibili cambiamenti in una storia.

Pubblicità

Pubblicità

Nel complesso sarà un fine settimana interessante, che porterà importanti novità.

Gemelli: non mancheranno i momenti di ansia a livello lavorativo sabato. In amore però abbiamo Venere che inizia a dare nuove speranze a partire dalla giornata di domenica.

Cancro: in questo fine settimana attenzione a non andare a intaccare tutto quello che avete costruito in questo mese, meglio evitare di ripensare ad una storia del passato. Nel lavoro spese da controllare.

Astrologia e oroscopo del weekend

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale non mancano i momenti di forza in questi due giorni, ci saranno maggiori difficoltà ma potrete superarle anche grazie a Venere in ottimo aspetto.

Vergine: la situazione è migliore in questo momento, con la Luna nel segno zodiacale avrete maggiori vantaggi in questi due giorni. Entro metà di questo mese arriveranno novità anche nel lavoro.

Previsioni fine settimana 8-9 giugno

Bilancia: il weekend sarà suddiviso a metà, con sabato che vi vedrà leggermente sottotono a causa di alcune tensioni da superare, ma con la domenica di recupero grazie anche a Venere nel segno.

Pubblicità

Scorpione: in questo momento i nati sotto questo segno zodiacale sentono minori tensioni, anche se quella di sabato sarà una giornata sottotono. In amore siete critici e troppo agitati.

Sagittario: in questo fine settimana programmate bene gli incontri, sarà possibile anche andare incontro a nuovi incarichi nel lavoro. Le nuove occasioni non mancheranno, sfruttate al massimo ogni occasione.

Capricorno: per i nati sotto questo segno il lavoro è in ripresa in questo fine settimana, potreste impegnarvi in nuovi progetti.

I sentimenti sono passionali, nuovi incontri in vista.

Acquario: non mancherà il nervosismo in queste due giornate, cercate di non arrabbiarvi. Non tutto sarà facile, ma grazie alla vostra buona volontà si potrà ottenere molto di più. Evitate le spese di troppo.

Pesci: i nuovi incontri sono da valutare bene e quella di domenica sarà una giornata che vi permetterà di fare qualcosa di nuovo in amore. Pensate a come recuperare una storia che si è incrinata a causa di alcune tensioni.