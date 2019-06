Mercoledì 19 giugno 2019, la Luna, Plutone e Saturno stazioneranno nel Capricorno, mentre Marte, Mercurio e il Nodo Lunare si troveranno nel segno del Cancro. Giove permarrà in Sagittario, come Nettuno in Pesci e Urano nel segno del Toro. Venere e il Sole saranno sui gradi dei Gemelli. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Toro stacanovista

Ariete: affettuosi. Il focus dei nati del segno potrebbe essere rappresentato dalla famiglia originaria.

Il loro supporto morale risulterà fondamentale.

Toro: stacanovisti. Mercoledì i nati Toro avranno con ogni probabilità quasi esclusivamente le faccende lavorative nelle loro menti. Il partner riceverà le doverose attenzioni solo in tarda serata.

Gemelli: shopping. Giornata di acquisti per i nativi, sia da soli che con gli amici storici.

Cancro: passionali. Gli astri favorevoli spingeranno per una giornata dedicata agli affetti. Serata passionale.

Leone ambizioso

Leone: ambiziosi. I nati Leone si dedicheranno alle faccende lavorative, facendo avanzare in modo spedito i loro progetti. Amore in secondo piano.

Vergine: nervosi. L'ambiente lavorativo non è dei migliori, i nati Vergine affronteranno questa giornata con molta ansia.

Bilancia: mondani. Grazie agli astri poco concilianti per le questioni di cuore, i nativi sceglieranno il divertimento. Le uscite si riveleranno divertenti e utili per svagarsi.

Scorpione: puntigliosi. I nati del segno saranno curiosi e il partner, temendo la loro aggressività, non ostacolerà le loro iniziative.

Pesci apatico

Sagittario: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri, capitanati da Marte in Cancro, risulterà probabilmente scarno. La giornata lavorativa potrebbe risultare stancante e priva di stimoli.

Capricorno: attendisti. Mercoledì senza novità, ma per i nativi potrebbe essere l'indizio di buona riuscita lavorativa per il prossimo futuro. I nati Capricorno dovrebbero attendere buone notizie con la dovuta pazienza.

Acquario: viaggiatori.

La voglia di staccare la spina per qualche giorno potrebbe essere palese a tutti, i nativi che potranno permetterselo economicamente, organizzeranno un breve viaggio nel weekend.

Pesci: apatici. Poca voglia di fare e comunicare assalirà probabilmente i nati nel segno del Pesci durante questo mercoledì. In tarda serata avranno nuovamente voglia di mettersi in gioco.