Giovedì 20 giugno 2019 la Luna sarà sui gradi dell'Acquario mentre Plutone e Saturno si troveranno in Capricorno. Mercurio, Marte ed il Nodo Lunare sosteranno in Cancro e Urano sarà in Toro. Giove permarrà in Sagittario come Nettuno nel segno dei Pesci. Sole e Venere stazioneranno in Gemelli. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Attriti lavorativi per l'Ariete

Ariete: lavoro 'flop'. L'ambiente lavorativo potrebbe risentire delle copiose dissonanze planetarie e divenire, di conseguenza, ostico e nervoso per i nati sotto il segno dell'Ariete.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: fiacchi. Le energie dei nativi potrebbero essere al di sotto della media e ne avranno prova durante lo svolgimento delle incombenze pratiche. Serata da dedicare al relax per ritemprare il benessere psico-fisico.

Gemelli: collerici. I nervi saranno, con ogni probabilità, a fior di pelle questo giovedì per i nati del segno che innescheranno feroci discussioni per ogni minuzia. Nemmeno il partner riuscirà a calmarli.

Cancro: perplessi. Gli ultimi comportamenti di una persona vicina potrebbero risultare ambigui agli occhi dei nati Cancro. Sarà probabilmente una loro impressione ma continueranno a pensarci sino a sera.

Leone paziente

Leone: pazienti. Giovedì senza troppe novità di sorta ma i nativi a questo non faranno, con tutta probabilità, molto caso riuscendo, stranamente a quanto solitamente facciano, ad essere pazienti nell'attendere giorni più fruttuosi.

Vergine: lavoro da attenzionare. Saturno nel loro Elemento vigila sul settore lavorativo dei nati del segno porgendogli occasioni di nuove realtà lavorative e facendogli notare che quelli odierni siano oramai obsoleti

Bilancia: mondani.

Pubblicità

La voglia di divertimento sarà imponente per i nati del segno questo giovedì e, con ogni probabilità, sceglieranno di svagarsi uscendo la sera con gli amici di sempre.

Scorpione: sulle nuvole. Qualche momento di distrazione potrebbe esserci per i nati Scorpione durante lo svolgimento delle mansioni lavorative. Sarà bene che prestino particolare attenzione.

Acquario creativo

Sagittario: amore 'flop'. Le faccende di cuore salteranno probabilmente alla ribalta perchè i nati Sagittario vorranno parlare all'amato bene una volta per tutte sottolineando la loro reticenza ai compromessi.

Capricorno: determinati. Il focus odierno sarà improntato sulle questioni lavorative dove, con ogni probabilità, i nati del segno si dedicheranno completamente mettendo in secondo piano il settore amoroso.

Acquario: creativi. I lavoratori autonomi saranno favoriti quest'oggi perchè potranno godere di un ottimo bottino di creatività che li aiuterà nello svolgimento dei progetti in essere.

Pesci: svogliati. Giovedì in cui l'apatia potrebbe farla da padrone per i nativi che, c'è da scommetterci, sceglieranno l'ozio alla mondanità.

Pubblicità

Il partner potrebbe adirarsi parecchio per la loro apatia.