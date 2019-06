Avete sognato a lungo negli ultimi tempi, voi del segno della Bilancia, e ora quindi non vi resterà altro che darvi da fare davanti alle grandi prospettive che luglio vi metterà davanti agli occhi. Ultimamente non avete fatto altro che trascinarvi un po', ora sarà il momento di rimboccarsi le maniche e partire in quarta per il perseguimento di obiettivi che per quanto piccoli possono essere di notevole valore, anche dal punto di vista finanziario. Cogliete ogni occasione che vi si presenta davanti senza nessun timore e senza alcuna remora.

Amore e affetti

All'interno di una relazione siete sempre voi quelli che hanno bisogno di mantenere vivo il rapporto, ma sfortunatamente questo atteggiamento potrebbe risultare all'altro alquanto “soffocante”, quindi il consiglio per luglio sarà quello di lasciare dello spazio all'altra persona e dedicarne anche un po' a voi stessi. Essere più liberi ed indipendenti non farà altro che giovare ala vostra coppia e non farla scivolare nella routine e nella costrizione.

Le frequentazioni saranno molto importanti per voi single: incontri ed anche qualche scontro potrebbero avere degli effetti seducenti su di voi senza dover necessariamente dimostrarsi unici. Qualcuno potrebbe conquistarvi proprio grazie alla semplicità e a molti elementi opposti al vostro carattere.

Lavoro e studio

Sul fronte lavorativo il mese di luglio potrebbe presentare nuovi incarichi e nuove esperienze. Da un lato potrebbe essere una situazione abbastanza incerta, ma dall'altra ci potrebbero essere opportunità che saranno decisive per la vostra vita lavorativa.

Per voi ancora in cerca di un impiego, il cielo si dimostrerà sereno e non ci sarà più quell'incertezza che ha permeato gli ultimi mesi. L'intraprendenza però costituirà la chiave di volta per afferrare le opportunità, quindi non lasciate che le cose “facciano il loro corso”: dovrete essere voi stessi a muoverle.

Voi studenti sarete leggermente “svogliati” e preferireste un mese di luglio alle prese con spiagge, sole e mare piuttosto che chiusi in casa a sudare sui libri.

Però qualche sacrificio bisogna farlo, quindi cercate di non perdere tempo ad immaginare come vorreste la vostra estate, perché innanzitutto dovrete pensare al vostro futuro.

Fortuna e salute

I viaggi saranno propizi, e ci saranno novità positive anche per quanto riguarda qualche amicizia in più. Ma attenzione a non spendere molto, dal momento che il livello finanziario non è ancora del tutto stabile. Sulla salute, dovreste essere molto attenti a cosa mangiate.

Al momento il vostro stomaco risulta essere molto debole o comunque delicato.