L'Oroscopo del giorno mercoledì 5 giugno 2019 è pronto per una nuova analisi astrologica quotidiana. Ad essere messi sotto la lente i settori della vita che più tengono ognuno di noi in apprensione: l'amore e il lavoro. Allora, siete o no curiosi di conoscere in anteprima assoluta quali sono i segni migliori e peggiori del prossimo mercoledì? Attori principali delle analisi astrali odierne, come da copione ormai collaudato, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Diciamo subito che il prossimo mercoledì ad avere accanto la mano fortunata delle stelle saranno in primis tre segni, decisamente con una marcia in più rispetto a tutti gli altri: Acquario, Bilancia e Pesci. Tra i tre simboli astrali appena citati ad avere il massimo supporto dall'Astrologia sarà senz'altro l'Acquario, nel frangente valutato al "top del giorno", a differenza degli altri due preventivati a cinque stelle. Al contrario le previsioni di mercoledì 5 giugno certamente porteranno un po' di delusione agli amici aventi nel loro tema natale il simbolo del Sagittario e del Capricorno, previsti il primo in giornata "sottotono", e l'altro sottoscritto dal "ko".

Oroscopo del giorno 5 giugno 2019 | Astrologia, classifica e previsioni: segno 'top' l'Acquario

A questo punto non ci resta che analizzare uno ad uno i sei segni sotto controllo nel periodo subito dopo il passaggio relativo alle stelline quotidiane.

Classifica stelline 5 giugno

L'Astrologia, applicata al terzo giorno di questa settimana, è pronta a dire la sua in merito alla sestina sotto analisi in questo contesto. Altresì, le effemeridi giornaliere hanno già decretato i segni fortunati e non presentati nella nuova classifica stelline interessante il giorno 5 giugno.

Interessante la giornata, come da anticipazioni, prevista per l'Acquario: quest'oggi il generoso segno di Aria è super-favorito grazie alla Luna in Cancro arrivata nel settore questo martedì 4 giugno. A seguire a ruota, altrettanto fortunati sia in amore che nel lavoro, anche altri due "prescelti" tutti evidenziati a cinque stelle nella scaletta in esame quest'oggi. Vediamo i dettagli:

Top del giorno : Acquario;

: Acquario; ★★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★★: Sagittario;

★★★: Scorpione, Capricorno.

Oroscopo mercoledì 5 giugno, la giornata

Bilancia - Il prossimo mercoledì sarà perfetto quasi in tutto per voi Bilancia.

In amore, con il pianeta Mercurio in Cancro nettamente a favore, abbandonate ogni indugio e fatevi avanti cercando di stupire il partner "con effetti speciali!". Così facendo di certo non saprà resistervi: trascorrete insieme un fine serata davvero piccantino... Single, avete uno spirito positivo e le energie non vi mancano, pertanto iniziate pure a pensare positivo, ok? Sarà per voi una buonissima giornata. Un incontro insolito e inaspettato potrebbe farvi vivere un'esperienza del tutto nuova, il che vi lascerà senza parole e con un sorriso stampato sulle labbra: le previsioni del giorno augurano a tutti in bocca al lupo!

Nel lavoro, le vostre idee verranno valutate positivamente e vi rimboccherete le maniche per mostrare quello che sapete fare. Approfittatene per stilare la lista delle cose da svolgere perché avrete un gran numero di impegni e sarà bene che vi organizziate per tempo.

Scorpione - Partirà un pelino al rallentatore (leggasi pure "sottotono") questo vostro mercoledì di metà settimana. In amore, alcune problematiche improvvise, desteranno qualche preoccupazione non fasciatevi troppo la testa perché accanto a voi ci sarà il vostro amato partner, ovviamente pronto a sorreggervi a livello morale.

Siate ottimisti perché la vita sorride a chi pensa positivo... Single, non dovete perdere la fiducia in voi stessi: se le cose ultimamente non hanno preso la direzione auspicata. Tranquilli, non per questo dovrete perdervi d'animo. Quello che dovete invece fare sarà cercare una soluzione adeguata alla situazione difficile che si è venuta a creare senza pensare troppo alle cose di contorno. Nel lavoro, infine, il cielo nella sfera finanziaria non sembra volgere al bello. Qualche intoppo potrebbe farsi avanti e potreste fare fatica a superarlo. Le stelle consigliano calma.

Sagittario - In arrivo un discreto mercoledì 5 giugno, nel contempo valutato dall'Astrologia abbastanza positivamente. Diciamo pure che la giornata di metà settimana sarà poco impegnativa nei riguardi delle situazioni legati all'amore. In coppia il periodo si aprirà per voi sotto i migliori auspici. Per qualcuno sarà anche un buon periodo per avanzare progetti a lunga scadenza oppure per consolidarli definitivamente. Single, riaprite un po' alla volta quel cassetto della memoria in cui avete nascosto i vostri sogni o le vostre speranze migliori perché state intraprendendo la strada giusta per la loro realizzazione. Fate scelte oculate e tutto andrà bene. Nel lavoro, invece, avvertirete una grande stanchezza e non avrete voglia di andare oltre le vostre competenze: cercate comunque di non compromettere tutti gli sforzi fatti finora.

Capricorno - Giornata relativamente instabile e poco reattiva ai vostri bisogni più importanti. Infatti il periodo è stato classificato con le stressanti tre stelline relative ai frangenti "sottotono". Cosa aspettarsi allora questo mercoledì di metà settimana? Intanto le predizioni di oggi visto il periodo preannunciato come decisamente piatto, e con poche possibilità di manovra, raccomandano in amore tanta concentrazione. Diciamo che dovrete porre rimedio alle vostre ultime mancanze: nei giorni scorsi non siete stati molto presenti (con la testa) a livello di coppia, non è così? Diciamo che ora i famosi "nodi" stanno per arrivare al pettine! Single, in questa giornata vi sentirete un po' frastornati a causa delle orbite planetarie non proprio portatrici di positività. In molti casi vi potreste sentire quasi smarriti, come se aveste perso i punti di riferimento: assemblate meglio le idee e rigeneratevi la mente, magari con un corso di yoga, vi aiuterà a calmarvi... Nel lavoro, avrete qualche difficoltà a gestire la mole di impegni, concentratevi su un qualcosa alla volta piuttosto che sbrigare più attività contemporaneamente.

Acquario "top del giorno" - Una giornata davvero sublime per voi amici nativi in Acquario. La benevola presenza della Luna in Cancro, unita alla forza energica di Mercurio, daranno senz'altro un ottimo sprint sia in campo sentimentale che nel lavoro. In amore, pertanto, le stelle prevedono che in tanti avrete voglia di vivere più che mai la vostra vita! Magari anche fare qualche pazzia che vi mandi l'adrenalina ai massimi livelli... Fatelo! Ovviamente insieme al vostro compagno/a di avventura. Sicuramente in questa maniera il vostro umore e il vostro spirito ne godranno appieno e vi ringrazieranno. Single, in amore come si sa, niente è impossibile, siete d'accordo? A fronte di quanto appena detto, c'è un'amicizia storica che inaspettatamente potrebbe trasformarsi in "qualcosa di diverso" e molto intrigante. Perché non provarci? Potrebbe essere la volta buona... Nel lavoro, invece, enormi soddisfazioni vi arriveranno in questa giornata perché tutto sarà più facile del solito. Quasi nulla vi peserà ed eseguirete al meglio ogni compito.

Pesci - Questo metà settimana per tantissimi di voi nativi in Pesci si presume possa partire benissimo e finire ancora meglio! Secondo l'oroscopo del giorno 5 giugno, riguardo l'amore, in questa giornata arriveranno delle soddisfazioni per molte coppie. Qualcuno coronerà un sogno d’amore mentre altri riceveranno notizie positive in merito alla volontà di qualche partner nel voler allargare la famiglia. Se single, invece, sicuramente, non lo rimarrete a lungo perché Venere si impegnerà per farvi incontrare una persona capace di rubarvi cuore e pensieri. Vi piace l'idea? Bene, allora non restate come sempre imbambolati nella vostra disarmante timidezza, ma agite, ok? Nel lavoro, per chiudere il discorso, sono in arrivo novità molto piacevoli sicuramente da prendere al volo. Per molti potrebbe essere proprio questo mercoledì la giornata adatta per tirare alcune somme: fate un bilancio di quello che vale la pena mantenere e ciò che dovete invece cambiare.