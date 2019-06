I simboli zodiacali, spinti da transiti planetari rivoluzionari, cercano una nuova libertà in coppia e le previsioni astrali di mercoledì sottolineano proprio questo desiderio di conquistare i propri spazi. Di seguito l'approfondimento di queste sensazioni nell'Oroscopo dell'amore di coppia.

Oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Marte dal domicilio del Cancro vi spinge a fare di più in coppia e sentirete un'inquietudine reattiva che non vi fa stare certo con le mani in mano.

Attenzione a un Mercurio in quadratura che innesca cambiamenti d'umore, potreste essere frivoli e un attimo dopo molto giù di morale.

Toro: in coppia, avete bisogno di difendere i vostri spazi anche se siete molto affettuosi con il partner. Marte dal Cancro vi conferisce maggiore forza per mettere in chiaro le vostre idee, difendendo i vostri spazi liberi.

Gemelli: il Sole nel vostro cielo e opposto a Giove fa scintille e sarete molto combattivi nel proteggere la vostra felicità di coppia, anche se a tratti potreste essere colpiti da una certa mutevolezza che vi potrebbe rendervi alquanto insicuri sul da farsi.

L'oroscopo dell'amore di coppia, 5 giugno.

Cancro: la Luna entra nel vostro cielo e si congiunge a Marte, rendendovi molto irritabili. Vi stupirete di questa rabbia eccessiva, ma in realtà tale carica molto tumultuosa è da ricollegarsi ad esperienze passate che state rivivendo in coppia.

Leone: in coppia, sentirete una certa oppressione derivante da un partner che cerca di limitare i vostri spazi e il vostro campo d'azione. Mercurio vi è propizio, quindi valutate l'idea di parlarne in modo approfondito, potreste trovare insieme delle soluzioni innovative.

Vergine: con Mercurio che adesso forma un bel sestile con Urano, potrete trattare degli argomenti in coppia che avete accantonato ma che vi creano tensione. Questo transito risulta benevolo per affrontare questioni delicate e in due potreste trovare la soluzione giusta.

Nuove sensazioni nelle previsioni astrali di mercoledì

Bilancia: Marte e Mercurio in posizione di quadratura rispetto al vostro cielo vi mettono i bastoni tra le ruote e minacciano un blocco del vostro cammino amoroso.

Non lasciatevi prendere da un atteggiamento troppo polemico nei confronti del partner, cercate di mantenere le promesse fatte.

Scorpione: siete molto nervosi in coppia e anche una piccolezza la vivrete come la goccia che fa traboccare il vaso. Attenzione a non dare troppo peso a cose che risultano inutili, rischierete di non approfondire le questioni serie.

Sagittario: un ostacolo affettivo minaccia la vostra felicità di coppia e un avvenimento potrebbe capitare al di fuori della vostra volontà.

Potreste sentirvi intrappolati dal vostro partner che cerca di dominarvi a tutti i costi.

Capricorno: gelosi e impulsivi, riscontrerete una certa insoddisfazione che viene celata a dovere da voi amici del Capricorno, ma questo vi provoca tensione emotiva. Controllate al meglio le vostre sensazioni e moderate questo stato d'animo, magari parlandone con il partner.

Acquario: la vostra situazione in coppia appare alquanto tesa e i vostri conflitti interiori si fanno sentire, pesando nella relazione a due.

Magari cercate di capire cosa genera questa insoddisfazione, i transiti planetari vi promettono comunque novità in arrivo.

Pesci: una nuova sicurezza nasce nella vostra storia amorosa e anche la comunicazione si amplia, innescando una complicità costruttiva con il partner e per la relazione di coppia. Il romanticismo è alle stelle con Venere in posizione favorevole, quindi via libera al sentimento.