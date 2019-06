Nel corso della settimana da lunedì 17 a domenica 23 giugno il Sole si sposterà nel segno del Cancro, dove già si trovano Marte e Mercurio. Nettuno sarà ancora nella costellazione dei Pesci, ma a fargli compagnia ci sarà la Luna. Venere in Gemelli regalerà a questo segno più intesa e passione. Saturno in Capricorno procurerà ancora qualche perplessità. Urano si troverà in Toro e Giove in Sagittario. Di seguito le previsioni astrologiche settimanali per tutti i segni dello zodiaco.

Pubblicità

Pubblicità

L'oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine

Ariete: perplessi e distratti. Sul luogo di lavoro, così come in ambito sentimentale, sarete incerti sul da farsi. Giovedì sarà la giornata perfetta da passare con il vostro partner.

Toro: l'inizio settimana sarà favorito da un'impennata lavorativa quasi senza precedenti, ma già da metà settimana potrebbero esserci degli accumuli di stress che vi faranno gettare la spugna. Sarà bene concedersi del riposo, in modo da essere più energici nel fine settimana.

Oroscopo della settimana dal 17 al 23 giugno: Gemelli annoiato, Vergine rilassata

Gemelli: annoiati. Potrebbero esserci dei momenti privi di motivazioni durante la settimana, soprattutto sul campo lavorativo. Meglio cercare di caricarvi quanto più possibile. La prima metà settimana sarà contraddistinta da alcuni segnali di ripresa.

Cancro: la seconda metà della settimana sarà esclusivamente incentrata sull'intimità all'interno della coppia. Martedì invece sarà la giornata ideale per concludere un affare particolarmente ostico.

Pubblicità

Weekend di totale relax, magari con qualche gita.

Leone: sarete delle 'macchine' sul fronte economico e degli abili lavoratori sul posto di lavoro. Non vi farete mancare successi e affari di stampo finanziario, ma nemmeno tanta passione a livello amoroso, soprattutto dal venerdì in poi.

Vergine: qualche collega sarà disposto ad alleggerirvi il carico di lavoro o comunque il capo potrebbe concedervi una pausa nel corso di questa settimana. Sarà sicuramente un'occasione per ridimensionare i rapporti con i vostri affetti.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarà una settimana ricca di lavoro e di impegni vari da svolgere anche per la vostra casa, ma non vi farete mancare nulla nel vostro guardaroba. Fine settimana di 'fuoco' e passione con il partner, ma cercate anche di fare alcuni chiarimenti per stabilizzare la vostra relazione.

Scorpione: sarete pignoli, anche nelle conversazioni quelle più tranquille. Insomma, sarà una settimana in cui tirerete fuori il vostro 'caratterino'.

Pubblicità

Lavoro stabile, anche se non mancherà qualche sorpresa positiva.

Sagittario: ad inizio settimana avrete molto da fare sul fronte economico e lavorativo, ma saranno molti i giorni in cui potrete dare voce al vostro estro creativo. Inizi del weekend molto passionali nei confronti del partner, mentre ci sarà qualche scaramuccia con un collega.

Capricorno: questa settimana vi regalerà maggiore tregua dallo stress lavorativo, e potrete finalmente godere del vostro partner senza tener conto di niente e di nessuno.

Pubblicità

Saranno di più i frutti che raccoglierete rispetto al lavoro da eseguire nell'immediato.

Acquario: riflessivi. Avrete imparato che sarà meglio pensare prima di parlare e agire per il meglio. Meglio concentrarsi sul posto di lavoro, dal momento che su questo campo state facendo faville.

Pesci: non ci saranno salti in avanti, quindi sarebbe meglio dedicarvi al riposo e al relax per mitigare lo sforzo lavorativo. Favoriti gli incontri.