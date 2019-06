Le previsioni degli astri di domenica 9 giugno non sono favorevoli per l'Acquario, che sarà molto agitato, mentre lo Scorpione con Venere dalla sua parte avrà una giornata molto interessante. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: sul piano sentimentale dovrete cercare di essere molto cauti. Se avete iniziato da poco una storia sentimentale, non siete frettolosi nel fare progetti: ogni cosa avrà luogo a suo tempo.

Pubblicità

Pubblicità

Qualcuno potrebbe dover fare delle scelte importanti.

Toro: in amore potrebbero riaccendersi alcune vecchie scintille. Chi vive da tempo una relazione potrebbe ritrovare la passione perduta. Alcuni di voi potrebbero fare delle nuove conoscenze nella giornata di domenica.

Gemelli: in questa domenica 9 giugno alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale potrebbero sentirsi alquanto contrariati. Avete bisogno di prendervi un periodo di pausa dal lavoro, ma al momento questo non è possibile e ciò vi mette molta ansia.

Oroscopo del giorno 9 giugno: Vergine motivata, Gemelli insicuro, Cancro top

A livello sentimentale siete molto insicuri: non avete ben chiaro quello che volete dalla vostra relazione.

Cancro: dovrete cercare di stare lontani da persone che sono particolarmente polemiche. Avete bisogno di serenità e di persone che vi trasmettono positività. Siete molto energici e volenterosi, soprattutto sul lavoro, dove state dando il meglio di voi stessi per ottenere la gratificazione di un vostro superiore.

Leone: alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale stano lottando per cercare di ritrovare la serenità perduta.

Pubblicità

In molti stanno tentanto di recuperare alcuni rapporti che si erano sgretolati e questo 9 giugno sarà la giornata più adatta per farsi avanti. Fate attenzione a non trascurare però le persone che vi sono sempre state vicine.

Vergine: purtroppo per voi i problemi non mancheranno, anche se sarete particolarmente motivati a portare avanti tutti i vostri piani. Potreste finalmente aver trovato la soluzione più adatta.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: nell'ultimo periodo avete dovuto affrontare parecchie difficoltà.

Qualcuno sembra avercela con voi e adesso è il momento che vi allontaniate dalle persone che continuano a criticare il vostro modo di fare. Cercate di non dare troppo peso alle parole di chi vuole solo ferirvi.

Scorpione: Venere in opposizione potrebbe procurarvi qualche tensione domenica 9 giugno. Con il partner dovrete chiarire i vostri problemi, prima che questi peggiorino in maniera irreparabile. Cercate di riposare se avete vissuto una settimana molto indaffarata.

Pubblicità

Sagittario: siete delle persone molto ottimiste e cercate sempre di vedere il lato buono in ogni situazione. Spesso tendete a dare conforto agli altri, regalando anche un sorriso, ma purtroppo quando siete voi ad avere bisogno non venite ricambiati alla stessa maniera. Cercate di pensare più a voi stessi ed alle vostre esigenze.

Capricorno: alcuni di voi sono alle prese con dei problemi fisici importanti che hanno bloccato tutti i progetti in corso.

Pubblicità

Prendetevi un periodo di pausa per rimettervi in forma. Non temete: presto potreste riprendere in mano i vostri programmi.

Acquario: in questa domenica 9 giugno vi sentite parecchio agitati. Purtroppo non siete soddisfatti di come stanno andando le cose nell'ultimo periodo, ma dovrete cercate di migliorare le cose senza innervosirvi troppo.

Pesci: domenica vi sentirete decisamente meglio e maggiormente rilassati. A livello lavorativo siete stati piuttosto impegnati ed avete risentito anche fisicamente dei vostri sforzi. Il weekend sarà dunque dedicato interamente al relax.