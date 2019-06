L'Oroscopo del giorno martedì 4 giugno 2019 toglie il velo con piacere al secondo giorno dell'attuale settimana. L'Astrologia è pronta a regalare non una, bensì due splendide notizie molto interessanti a livello astrologico. Ansiosi di sapere di cosa possa trattarsi? Bene, curiosità più che legittima quindi subito da esaudire: imminente il transito di Luna e Mercurio in Cancro questo martedì 4 giugno. Lecito pertanto aspettarsi molteplici novità sia in campo sentimentale come anche nel settore lavorativo, ovviamente per i soli simboli astrali positivamente interessati da tali passaggi.

Iniziamo allora decisi e spediti sottolineando chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci potrà contare sul massimo supporto delle stelle. Ansiosi di 'tagliare la testa al toro'? Ovviamente, senza offesa per gli amici del Toro. In questo caso a poter contare su una previsione altamente positiva saranno i nati nel segno dello Scorpione, in questo contesto classificati con cinque stelle super-fortunate. Non troppo distanti dal suddetto simbolo di Terra tre segni in 'odore di positività': Bilancia, Capricorno e Acquario, trio valutato con quattro buone stelle rilasciate ai periodi di routine.

Oroscopo del giorno 4 giugno 2019 | Astrologia, classifica e previsioni per gli ultimi sei segni da Bilancia fino a Pesci

A questo punto passiamo pure a scoprire insieme il resto della scaletta con le stelline del momento e subito dopo dare enfasi alle attesissime previsioni di martedì 4 giugno.

Classifica stelline 4 giugno 2019

Questo nuovo martedì è pronto ad essere valutato dall'Astrologia, ovviamente messo in relazione con ognuno dei sei segni sotto analisi in questa sede. Il metro di misura in grado di dare un'idea sul grado di positività della giornata è la nuova classifica stelline, improntata sulla giornata del 4 giugno 2019.

Adesso mettiamo in evidenza gli ultimi della classifica: in netta difficoltà Pesci e Sagittario, ambedue costretti a lottare contro un periodo abbastanza impegnativo. A seguire il responso segno per segno:

★★★★★: Scorpione;

★★★★: Bilancia, Capricorno, Acquario;

★★★: Pesci;

★★: Sagittario.

Oroscopo di martedì 4 giugno, le previsioni

Bilancia - Il prossimo martedì si preannuncia certamente all'altezza di svariate situazioni per molti di voi Bilancia.

Ovviamente non aspettatevi chissà che, visto che il frangente è stato attribuito dalle solite, seppur positive, quattro stelle di routine. In amore dunque, la vostra proverbiale compostezza, unita a tanta pazienza, senz'altro vi aiuterà a trovare le parole giuste per abbordare una questione delicata con il vostro partner. Siate completamente aperti sulle questioni reputate essere importanti per voi Bilancia, in particolare quando si tratta di sentimenti o negli affetti in generale.

Single, buona la giornata per l'amore? Diciamo pure 'ni': logicamente potrete avanzare eventuali vostri programmi a stampo sentimentale con la speranza che tutto proceda senza intoppi. Le previsioni del giorno invitano a farsi avanti in quelle situazioni che lo richiedono. Nel lavoro infine, potrete contare sulla complicità del cielo, il che vi aiuterà a trovare nuove strade, discrete collaborazioni valide per la carriera.

Scorpione - Questo vostro martedì d'inizio settimana si presume possa essere altamente proficuo in molti settori della vita.

La parte centrale della giornata in effetti potrebbe riservare splendide sorprese soprattutto nel settore relativo ai sentimenti. In amore, tanti di voi Scorpione vivrete una giornata indimenticabile; avrete il cuore e i sensi in subbuglio e un intensissimo bisogno di dolci attenzioni. Chiedete pure al partner senza aspettare che sia lui/lei a fare la prima mossa, anche perché la persona amata non aspetta altro che un gesto d'amore da parte vostra. Single, sarà molto promettente il settore sentimentale, sarete irresistibili e grandi seduttori (scusate se è poco!). Se pensate ad una persona in particolare, eliminate ogni timore e perplessità perché questo sarà il momento migliore per dichiararsi, ok? Nel lavoro, giornata interessante grazie alla posizione di alcuni pianeti. Diciamo che non mancheranno sorprese e proposte a cui non potrete dire di no. Finalmente la ruota sembra girare anche per voi: nel lavoro non conta solo la fortuna, il più lo dovete fare voi!

Sagittario - In arrivo un martedì 4 giugno in linea di massima negativo. Infatti, visto il quadro astrale non buono, la giornata interessante questa parte della settimana potrebbe riservare più di qualche problemino da risolvere. In amore, potrebbero esserci complicanze tra le mura domestiche per via della posizione di alcuni vostri astri. In molte situazioni da troppo tempo manca un dialogo sincero, pertanto sarà questa la prima cosa su cui dovrete agire per migliorare il rapporto. La colpa di tutto ciò non è solo la vostra, intendiamoci, pertanto occorrerà una grande forza di volontà per ammettere i propri difetti o eventuali manchevolezze nei confronti della persona amata. Single, ci saranno cose che dovevate aver fatto da tanto tempo, ma di giorno in giorno rimandate all'infinito! Siate consapevoli che continuando a non affrontare di petto le situazioni scomode potreste avere senz'altro conseguenze negative. Dovete capire una volta per tutte che questo comportamento non giova né a voi, né tanto meno alla persona di vostro gradimento. Nel lavoro infine, la giornata si presenta purtroppo faticosa: calma, ormai ci avete fatto un po' l'abitudine e non sarà dunque un problema affrontarla senza timore. Tenete sotto controllo le finanze! Lo shopping potrà allietarvi momentaneamente, ma vi darà un altro tipo di pensieri in seguito.

Capricorno - Giornata lineare per gran parte del periodo, sufficientemente buona e potenzialmente in grado di portare anche qualche piccola ma interessante soddisfazione. Valutata nelle predizioni di martedì con le piacevoli quattro stelle relative ai periodi di routine, la giornata potrebbe dare spazio a qualcosa di nuovo in campo amoroso. Lasciatevi pure alle spalle alcuni sprazzi di passato (non proprio di vostro gradimento) ma pensate piuttosto al presente con un occhio rivolto al futuro prossimo. Solo costruendo un dialogo aperto e sincero con la persona amata riuscirete a vivere il rapporto senza problemi. Single, buono il quadro astrale: potrete guardare verso un avvenire abbastanza ricco di promesse, anche perché perché con il parziale sostegno della Luna in Cancro tutto sarà sicuramente meno impegnativo ed abbastanza facile per molti di voi Capricorno. Nel lavoro infine, avrete la possibilità di ricevere delle gratifiche inattese ed apportare degli enormi cambiamenti nel vostro quotidiano. Dite grazie all'influsso delle stelle.

Acquario - Una giornata alimentata in alcuni frangenti da piccoli intoppi, tuttavia di facile ripiego. Date ascolto ad una persona alla quale di solito date massima fiducia: quest'ultima potrebbe dare senz'altro il consiglio giusto al momento più opportuno. In campo sentimentale, sarete più inclini del solito a sognare e questo vi distrarrà dagli stress quotidiani ma attenzione: il rovescio della medaglia è che potrebbe rendervi al contempo emotivamente meno ricettivi e forse anche piuttosto distratti. Sarà il momento buono per proporre una cena romantica a chi sapete (partner, amante o chi vi piace) in modo da trascorrere delle ore insieme senza pensieri. Sapete come creare la giusta atmosfera in certi casi, quindi ogni consiglio per voi Acquario è superfluo. Single, in molti troverete un modo per mostrare chi siete veramente, soprattutto nei prossimi rapporti intimi. Lasciate stare la vostra timidezza e ascoltate i vostri sinceri sentimenti, anche perché Venere farà segnare una giornata particolarmente ricca di emozioni capaci di rivelarsi soprattutto in tarda serata. Nel lavoro invece, le stelle sembrano essere in discreta posizione, approfittate per osare nuovi investimenti e/o aumentare le entrate, magari mettendo a frutto nuovi e vecchi contatti.

Pesci - Questo parte della settimana coincidente con questo martedì diciamo che si intravvede abbastanza "sottotono" in svariate situazioni. Cercate di mettere in sicurezza (per quel che vi è possibile) soprattutto quelle questioni più importanti, tenendo conto di eventuali immancabili risvolti negativi ovviamente. Secondo l'oroscopo del giorno 4 giugno, intanto, riguardo il settore relativo all'amore, diciamo che in tanti avrete bisogno di trovare un modo costruttivo per parlare degli attuali problemi con il partner. La razionalità vi consentirà di sorvolare dettagli che in genere provocano reazioni negative: con un po' di sana diplomazia unita a quel pizzico di scaltrezza (che non vi manca assolutamente!) riuscirete a barcamenarvi anche nelle situazioni più pesanti. Se single invece, vi sentirete spossati e un po' depressi per via della posizione Lunare, per voi Pesci non proprio positiva. La giornata, ora dopo ora sembrerà che non avere mai fine: calma e state concentrati, ok? Una distrazione potrebbe costare caro, sappiatelo! Domani sicuramente andrà molto meglio e questo martedì, per molti sarà solo un ricordo passeggero. Dedicate parte del periodo alla lettura di un buon libro: spesso aiuta. Nel lavoro, non sarete convinti di una scelta che avete fatto di recente e questo pensiero non vi lascerà in pace. Ricordate che i padroni della vostra vita siete sempre e solo voi, dunque non ci sarà niente che non possiate fare per migliorare la vostra condizione. Non preoccupatevi degli altri, capiranno.