L'estate per i nativi sotto il segno del Toro sarà caratterizzata da molte soddisfazioni, soprattutto sul lavoro dove ci saranno giornate veramente formidabili, anche se poi la situazione tenderà a calare. Tutto ciò sarà dovuto al fatto che sarete pieni di energie durante quest'estate, per lavorare, stare con i vostri amici a discutere del più e del meno fino a tardi e, perchè no, fare delle nuove conoscenze sotto l'ombrellone. Vedrete che alla fine della stagione, facendo un resoconto, vi accorgerete che questa è stata una delle vostre migliori estati di sempre.

Amore e amicizie

Per quanto riguarda l'ambito sentimentale, rispetto ai mesi precedenti, la situazione migliorerà notevolmente e potrete permettervi di trascorrere delle giornate all'insegna dell'amore in compagnia del vostro partner. Per quanto riguarda i single, potreste fare delle nuove conoscenze in spiaggia sotto l'ombrellone che potrebbero magari diventare qualcosa di più significativo per voi.

Estate da dedicare anche alle amicizie per i nativi del segno in quanto nel corso del mese di agosto, un vostro amico intimo, potrebbe aver bisogno di voi e non potete rifiutare in quanto potreste mettere a rischio la vostra amicizia. Si tratta di una faccenda molto importante quindi, non ignoratela.

Fortuna e salute

Sarete particolarmente fortunati quest'estate, soprattutto in amore con un pizzico d'impegno, almeno per quanto riguarda i single, soprattutto all'inizio della bella stagione. Ci saranno giornate dove il vostro buon umore sarà alle stelle, riuscendo anche a strappare un sorriso a chi vi sta attorno.

Tutto questo significa anche che sarete praticamente instancabili, riuscendo a fare di tutto senza troppa fatica. Non mancheranno ovviamente anche quelle giornate di totale relax da dedicare a voi stessi.

Infine, verso fine estate, quando tornerete sul posto di lavoro, vi sentirete pronti ad affrontare delle nuove giornate lavorative senza troppo malumore.

Lavoro e impegni

Come già detto sarete carichi energie da spendere, soprattutto nel lavoro. Ci saranno degli incarichi lavorativi che affronterete senza particolari problemi, ma che soprattutto vi garantiranno degli ottimi compensi. Ciò nonostante man mano che la stagione estiva avanza, potrebbe prendervi un po' di noia e pigrizia.

Provate a lavorare facendo di tanto in tanto delle piccole pause.

In ogni caso non disperate: verso il mese di agosto i vostri impegni quotidiani diminuiranno in quanto avrete un lungo e meritato periodo di ferie e ciò vi consentirà di prendervi una piccola vacanza in compagnia del partner per cercare di distrarvi dal lavoro e dedicare le vostre energie su ciò che più amate.