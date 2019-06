L'estate dei nativi sotto il segno dei Gemelli non sarà tutta rose e fiori, al contrario potrebbero esserci delle giornate no che vi causeranno parecchio nervosismo, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Invece, per quanto riguarda l'ambito lavorativo, saranno dei mesi praticamente perfetti sotto ogni punto di vista. Riuscirete infatti a lavorare sodo, con un po' di impegno ovviamente, ma soprattutto, massimizzerete come non mai i vostri guadagni. Andiamo a vedere nel dettaglio come sarà influenzata l'estate per i nativi del segno Gemelli.

Amore e amicizie

Per quanto riguarda le relazioni di vecchia data, potrebbe essere un'estate alquanto negativa per voi Gemelli, in quanto i problemi di coppia si faranno sentire per via di alcune difficoltà da superare riguardo la vita quotidiana. Vi conviene non agitarvi e creare dei litigi di coppia per motivi alquanto futili, poichè in questo peggiorerete solo le cose.

Anche per quanto riguarda i single, per ora non è il caso di buttarsi in nuove relazioni in quanto non riuscireste a fare grandi conquiste e qualora ci riusciate, la vostra relazione non durerà molto. Per il momento, è meglio aspettare un po' di tempo e concentrarvi di più sulle amicizie.

Fortuna e salute

La stagione estiva potrebbe portarvi stress e nervosismo che potrebbero stancarvi un po'. Ciò nonostante per tutto il resto sarete particolarmente attivi, soprattutto al lavoro. Verso metà estate inoltre, avrete un meritato periodo di riposo che dedicherete a viaggiare per cercare di svagarvi un po', ma soprattutto, per riordinare le idee in quanto volete sistemare a tutti i costi, la vostra relazione di coppia, oppure cercare amore altrove.

Viaggerete infine anche per questioni lavorative. Ciò nonostante, questa tipologia di viaggi per voi sarà più un divertimento, un modo per distrarvi dalla realtà quotidiana.

Lavoro e impegni

Sarete particolarmente attivi sul posto di lavoro per tutta l'estate. Avete una gran voglia di lavorare e portare a termine nuovi progetti lavorativi. La cosa ovviamente non vi darà alcun fastidio anzi, vi fisserete degli obiettivi da portare a termine che vi daranno una marcia in più.

Tutta questa determinazione farà in modo che riuscirete ad incrementare notevolmente i vostri guadagni. Deciderete infatti di investire una piccola parte dei ricavi ottenuti per cercare di espandere la vostra attività e di conseguenza, aumentare ancora di più i guadagni in futuro.

Insomma, si presenta un'estate incentrata particolarmente sul lavoro in quanto questa stagione sarà fondamentale per il vostro futuro e quello di chi amate di più.