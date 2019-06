Giugno è appena iniziato, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per i dodici segni dello Zodiaco durante il nuovo mese? Ecco di seguito l'Oroscopo di giugno 2019 per tutti i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute e classifica dei segni Top e Flop.

Sarà un mese decisamente positivo per l'Ariete e il Leone, che soprattutto per quanto riguarda le questioni sentimentali potranno fare affidamento sulla protezioni dei pianeti, al contrario è un inizio mese sottotono per l' Acquario, che risentirà di un calo di energie.

Pubblicità

Pubblicità

I sei Segni Top

Ariete: sarà un giugno positivo per il segno, in particolar modo per quanto riguarda l’amore. L’Ariete riscopre la voglia di amare e abbandonarsi alla passione, ci sarà serenità all'interno dei rapporti di coppia, mentre i single alla ricerca dell’amore, potrebbero incontrare l’anima gemella. Avrete una grande energia e sul lavoro la voglia di fare prevarrà, le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare anche se non mancheranno i momenti di stanchezza.

segni top e flop di giugno 2019 - blastingnews.com

Toro: il nuovo mese sarà decisamente vantaggioso per il segno, soprattutto per quanto riguarda il fisico. Le energie non mancheranno, così come la voglia di dedicarsi maggiori attenzioni. Le cure e i trattamenti iniziati durante il mese di giugno 2019 porteranno a degli ottimi risultati. Sarà inoltre un mese di novità, sia in ambito lavorativo che all’interno della sfera sentimentale, ci saranno delle sorprese e dei nuovi progetti.

Gemelli: gli astri vi sorridono durante il nuovo mese e vi danno una marcia in più.

Pubblicità

Sarà un giugno ricco di emozioni, complicità e armonia la faranno da padroni all’interno del rapporto di coppia, mentre per i single non mancheranno le opportunità di fare nuovi incontri. In ambito lavorativo qualcuno potrebbe ricevere una proposta interessante, ma bisognerà lavorare duramente.

Leone: già a partire dal 10 giugno il favore degli astri porterà serenità e romanticismo all’interno della sfera sentimentale. Qualcuno potrebbe fare progetti per il futuro, come la convivenza o il matrimonio, mentre per i single non mancheranno le occasioni di fare nuove conoscenze.

Le relazioni che nascono in questo periodo dell’anno potranno fare affidamento sulla protezione degli astri. Grande energia e vitalità per il fisico, chi nei mesi precedenti ha risentito di fastidi fisici, noterà un netto miglioramento.

Scorpione: dopo un maggio abbastanza sottotono arriva un momento di positività e recupero per il segno. Gli astri sono in aspetto positivo, Marte vi donerà una grande energia, mentre Mercurio vi renderà intuitivi e pragmatici negli affari e nelle questioni lavorative.

Pubblicità

Anche per i sentimenti sarà un buon momento, incontri favoriti.

Capricorno: durante il mese di giugno il transito di Saturno e Urano si rivelerà interessante per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo e gli affari. Sarà un momento di maggior serenità per l’amore, le problematiche dei mesi precedenti potranno essere risolte e non è da escludere a possibilità che qualcuno faccia un incontro inaspettato, ma importante per il futuro.

Pubblicità

I sei Segni Flop

Cancro: con l’arrivo dell’estate inizia per il segno un lieve momento di recupero. Alcune problematiche nate durante il mese precedente in amore o all’interno dell’ambito lavorativo potranno essere risolte. Certo non tutti i problemi troveranno una magica soluzione, ma non avvertirete la pressione e lo stress dei mesi precedenti. Ciò nonostante resta un momento leggermente sottotono per il segno, il consiglio è di essere prudenti ed evitare le polemiche.

Vergine: quello di giugno 2019 si rivelerà un mese sottotono per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’amore. La Vergine dovrà infatti fare i conti con l'opposizione di Venere che creerà nervosismo e discussioni all'interno dei rapporti di coppia. Causa scatenante potrebbe essere l’incapacità della Vergine di lasciare fuori dalla porta di casa i problemi di lavoro. Mese poco vantaggioso per le nuove conoscenze e le storie appena nate.

Bilancia: sarà un mese difficile per il segno per quanto riguarda i sentimenti, all’interno dei rapporti di coppia non mancheranno liti e discussioni. Tuttavia le coppie stabili, insieme da tempo non avranno nulla da temere, le problematiche potranno essere superate. Decisamente sottotono si prospetta la forma fisica, ci sarà infatti da fare i conti con l’opposizione di Saturno e Mercurio. Qualcuno risentirà di un calo di energie e disturbi fisici.

Sagittario: durante il nuovo mese non mancheranno i contrasti e le tensioni in amore, soprattutto per quelle coppie insieme da poco che hanno ancora bisogno di conoscersi e stabilire i propri spazi. Sarà un momento faticoso per il fisico, meglio non fare sforzi eccessivi e cercate di ritagliarsi qualche momento in più di riposo.

Acquario: le prime due settimane di giugno si riveleranno alquanto faticose per il segno, soprattutto per quanto riguarda il fisico, l’Acquario risentirà infatti di un calo di energie che in alcuni casi lo costringerà a rallentare i ritmi o a sospendere momentaneamente alcune attività. Anche in amore non mancheranno i contrasti, soprattutto per le coppie che già durante il mese precedente hanno affrontato delle difficoltà. Dal 20 del mese inizierà tuttavia un momento di recupero.

Pesci: mentre giugno 2019 si rivelerà un mese molto positivo per quanto riguarda gli affari e il lavoro, i Pesci incontreranno non poche difficoltà per quanto riguarda i sentimenti e la salute. Il lavoro vi regalerà soddisfazioni, ma vi farà accumulare tanta stanchezza, stress e nervosismo che tenderete a riversare all’interno del rapporto di coppia, creando contrasti e malumore. Non sarà un momento splendente per il fisico, qualcuno risentirà di un calo di energie ed accuserà disagi fisici, come emicrania e mal di schiena.