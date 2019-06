I nativi del segno dello Scorpione in inverno e in primavera hanno talvolta provato un forte malumore. L'estate e luglio in particolare vi porteranno invece a provare più grinta e gioia.

Il vostro atteggiamento sarà più disteso e aperto ad ogni tipo di dialogo, cosa estremamente inusuale per voi, ma proprio per questo anche estremamente preziosa. Insomma, sarà un mese tutto in risalita, anche se alcuni punti del vostro carattere non mancheranno di manifestarsi di tanto in tanto.

Amore e affetti

Quando vi innamorate, la cosa certamente potrebbe durare a lungo anche senza smancerie che potrebbero infastidire entrambe le parti. Dunque non ci sarà del romanticismo da film, ma comunque una forte condivisione e una costante intesa che non farà altro che rafforzarsi.

A voi single converrà guardarvi intorno, perché qualcuno che conoscete da tempo vi proporrà qualcosa proprio nel mese di luglio e sarete propensi ad accettare quasi senza pensarci a lungo, cosa che invece solitamente fate.

Le prospettive di amare sinceramente qualcuno ci saranno, quindi non vi resterà che porre in esame l'interessato e valutare di conseguenza. L'Acquario ad esempio potrebbe essere un segno che vi farà uscire dal guscio perenne che vi siete costruiti e potrebbe farvi provare emozioni uniche e autentiche.

Lavoro e studio

Avrete bisogno di qualcosa di più, anche all'interno del posto di lavoro attuale. Ma ci sarà anche una forte collaborazione fra colleghi e sarete più propensi a eseguire il vostro lavoro tranquillamente piuttosto che entrare in conflitto con loro.

Però se volete fare un salto di qualità questo sarà il momento giusto, quindi non perdete del tempo prezioso.

Voi ancora alla ricerca di una occupazione dovrete puntare sulla fine del mese di luglio: sarà questo infatti il periodo in cui eventuali datori di lavoro riusciranno a prendere in considerazione voi e le vostre spiccate potenzialità.

Voi studenti al momento non sarete competitivi con gli altri, anzi sarete più che altro incentrati su di voi e sul vostro profitto. Gli esami saranno sostenuti brillantemente, con grande soddisfazione di voi stessi e dei vostri familiari ed amici.

Fortuna e salute

Favoriti i viaggi di coppia, un po' meno quelli fatti in comitiva. Il problema è che potreste litigare facilmente ed alternare questa situazione ad altre più concilianti. Non sarà questione di fare il bello e il cattivo tempo, dato che con voi non è mai così, ma la vostra eccessiva pignoleria vi spingerà a commentare anche con pungente sarcasmo la minima azione o il minimo difetto di una persona.

Sulla salute dovreste fare attenzione ai mal di testa, troppo frequenti.