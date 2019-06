Lunedì 1° luglio sarà una giornata fatta da tanto lavoro e stress che potrebbe generare incomprensioni per i nati sotto vari segni zodiacali. Il Toro e lo Scorpione saranno i primi che si dimostreranno intolleranti con l'amore, mentre il Capricorno e il Leone saranno i più frizzanti sul posto di lavoro grazie alle influenze positive rispettivamente di Saturno e Marte stanziati nelle loro costellazioni. Vergine, Pesci e Bilancia saranno i segni che invece necessiteranno di riposo e di riordinare le idee.

A seguire, le previsioni degli astri per tutti i 12 segni dello zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il lavoro occuperà soltanto una porzione minima di questa giornata di lunedì, ma sarà molto intenso. Quindi cercate di chiamare a raccolta tutte le vostre energie.

Toro: fin dal mattino non sarete proprio in forma, né dal punto di vista fisico né da quello mentale. Se non fate la dovuta attenzione ci potrebbero essere litigate in famiglia difficili da sedare.

Gemelli: il lavoro vi darà qualche marcia in più, quindi non lasciatevi scoraggiare dalla competitività di questa giornata.

Oroscopo 1° luglio: Gemelli volenteroso, Leone tenace, Scorpione scontroso

Amore al top, avrete il fronte erotico dalla vostra parte.

Cancro: la mattinata sarà un flop sul posto di lavoro, con troppe distrazioni che turberanno la buona riuscita di un progetto o la conclusione di un affare finanziario. Dovreste recuperare la concentrazione.

Leone: tenaci sul lavoro, efficienti nelle mansioni gestionali. I complimenti da parte del capo non tarderanno ad arrivare, così come arriveranno i compensi economici per i lavoratori in proprio.

Continuate così.

Vergine: un ostacolo nella mattinata renderà il lavoro più faticoso di quanto non sia in realtà. In ambito familiare troverete un pizzico di serenità, ma sarà bene rimettervi in forze e salvaguardare la vostra salute.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: spossati. Troppo stress accumulato e troppa stanchezza di fondo. Se avrete fatto le ore piccole, sarà il caso di ridimensionare un po' il vostro stile di vita indirizzandolo verso una scelte più sane.

Scorpione: voi e il partner sarete agli antipodi questo lunedì. Non troverete punti di incontro per il momento, c'è soltanto molto dissenso nell'atmosfera che potrebbe ripercuotersi sul vostro rendimento lavorativo.

Sagittario: lunedì stabile. Non ci saranno risvolti negativi sul posto di lavoro, ma potreste essere alle prese con un collega dispettoso che si renderà insopportabile. Meglio non far degenerare la situazione.

Capricorno: produttivi.

L'aumento di mole di lavoro che sarete disposti ad eseguire vi varrà molta autostima. Diffidate da chi vi elogia troppo, potrebbe volere qualche favore che non sarete disposti a dare.

Acquario: organizzati. La vostra tendenza a programmare vi condurrà inaspettatamente ad organizzare qualche viaggio, poco importa che sia con la famiglia oppure con il partner. Amicizie messe in secondo piano.

Pesci: lunedì non sarete troppo in forma, ma porterete comunque a termine ciò che vi sarete prefissati nei giorni precedenti senza lamentarvi troppo.

Pomeriggio in completo relax, meglio riacquistare le energie.