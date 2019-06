Grazie al favore di Giove, Marte e Sole il mese di luglio 2019 si rivelerà positivo per i nati sotto il segno del Sagittario. In ambito lavorativo potranno nascere importanti trattative, destinate a regolare belle soddisfazioni. Si recupera in amore e si avrà più tempo da dedicare al partner e alla famiglia, potrete vivere delle emozioni forti e anche single potranno fare delle conoscenze interessanti. E' un momento vantaggioso anche per il fisico, le cure e i trattamenti che vengono iniziati in questo periodo dell’anno porteranno ottimi risultati. Ecco di seguito l'Oroscopo completo su amore, lavoro e salute del mese di luglio 2019 per i nati sotto il segno del Sagittario.

Previsioni astrologiche Sagittario, luglio 2019

Amore: come anticipato, il nuovo mese sarà molto positivo per il Sagittario per quanto riguarda le questioni di tipo sentimentale. Dopo un inizio dell’anno sottotono da questo punto di vista, finalmente potrete recuperare e vivere delle belle emozioni. Torna la complicità e l’armonia all’interno della coppia, la passionalità si riaccende e, approfittando delle vacanze, potrete ritagliarvi dei momenti di intimità con il partner.

Anche i nuovi incontri sono favoriti e potrebbero rivelarsi importanti per il futuro. Sarà un buon momento per organizzare un viaggio insieme al partner o per scegliere di viaggiare da soli, alla ricerca di nuove esperienze. Il 23 luglio qualcuno potrebbe fare un incontro inaspettato.

Lavoro: luglio 2019 si rivelerà un mese vantaggioso per quanto riguarda gli affari e l'ambito lavorativo. Soprattutto nella seconda metà del mese il Sagittario potrà infatti fare affidamento su un cielo positivo, governato dalla presenza di Giove, Marte e Sole.

Sarà dunque un mese positivo per le trattative e le compravendite, si potranno concludere affari importanti. Anche coloro i quali sono alla ricerca di un’occupazione e gli studenti saranno favoriti dagli astri. Avvalendosi invece dell’aiuto di un esperto coloro i quali sono alle prese con contenziosi legali da risolvere, potranno finalmente trovare una soluzione. Ci sarà inoltre un ripresa dal punto di vista economico, tuttavia sarebbe bene evitare le spese superflue.

Il 18 del mese qualcuno potrebbe ricevere una proposta inaspettata o un’importante telefonata.

Salute: sarà un mese di recupero per quanto riguarda il fisico, tuttavia il Sagittario potrà recuperare definitivamente le energie non prima dell’inizio del mese di agosto. Tuttavia quello di luglio 2019 si rivelerà un mese più positivo per quanto riguarda la salute, le cure e i trattamenti specifici iniziati durante questo secondo mese estivo porteranno ai risultati sperati.

Il consiglio degli astri è quello di fare un check-up completo e curare maggiormente l'alimentazione.