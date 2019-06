L'Oroscopo della prossima settimana dal 24 al 30 giugno sarà emotivamente stancante per il Cancro, mentre lo Scorpione sarà particolarmente dedito al lavoro. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: purtroppo in questi giorni sarete molto stressati. Avete avuto a che fare con persone molto polemiche, che non hanno fatto altro che rendervi nervosi. Qualche tensione sul lavoro non mancherà.

Toro: alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale stanno lottando per riuscire a trovare la serenità.

Se dovete chiarire qualcosa di importante fatelo tra lunedì e martedì. In amore potreste avere a che fare con un po' di tensione a causa di Luna dissonante.

Gemelli: in questa settimana dal 24 al 30 giugno sono favoriti i rapporti personali. Tutte le conoscenze fatte in questo periodo potrebbero rivelarsi di grande importanza. In amore ponderate bene le vostre decisioni prima di agire.

Cancro: siete delle persone molto forti, ma allo stesso tempo molto emotive.

Quando vivete una situazione che vi turba decidete spesso di mollare tutto. Dovrete però cercare di essere più pazienti e di saper attendere.

Leone: avete molta voglia di portare avanti i vostri progetti. Siete delle persone che amano essere ammirate, ma certe volte risultate ostili agli occhi degli altri. Cercate di essere più alla mano e meno perfezionisti.

Vergine: se saprete giocare bene le vostre carte, in questa settimana da lunedì 24 a domenica 30 giugno riuscirete bene nei vostri intenti. Chi ha una relazione importante in corso potrebbe sentirsi troppo frastornato.

Bilancia: dovrete cercare di ponderare bene le spese economiche perchè al momento le vostre finanze stanno risentendo di un periodo di crisi lavorativa. Cercate di non demoralizzarvi e di risolvere i vostri problemi nella maniera più tranquilla possibile.

Scorpione: in questa settimana dal 24 al 30 giugno dovrete essere molto cauti. Chi ha una relazione che va avanti da tempo potrebbe avere dei dubbi. Pensate bene prima di chiudere una relazione per passare ad una nuova.

Sul lavoro è importante che rimaniate concentrati.

Sagittario: a livello lavorativo arriverà una fase di cambiamento per voi. Dovrete valutare per bene alcune proposte che potrebbero essere più proficue, ma allo stesso più impegnative della vostra attuale mansione. Cercate di confidarvi con il partner e di essere maggiormente comprensivi.

Capricorno: tra venerdì e sabato qualcosa potrebbe non andare per come volete. Purtroppo c'è qualcuno che sta cercando di mettervi i bastoni tra le ruote, ma dovrete cercare di mantenere la calma.

Non trascurate la vostra salute fisica.

Acquario: in questo periodo è importante che vi teniate a debita distanza dalle situazioni che vi provocano ansia.In questa settimana dal 24 al 30 giugno non siete al massimo e potreste ritrovarvi a gestire delle situazioni parecchio complesse.

Pesci: siete molto forti e vogliosi di portare avanti i vostri ideali. Qualcuno di voi potrebbe aver fatto una promessa e sentirsi in dovere di riuscire a mantenerla.

Presto potrebbe arrivare una novità inaspettata.