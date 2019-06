Le previsioni astrologiche dedicate alle relazioni a due cercheranno di approfondire le sensazioni dei segni zodiacali. L'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale indicherà gli influssi planetari fortunati.

Oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine

Ariete: giovedì in particolar modo la Luna entrerà nel vostro cielo astrologico e vi renderà alquanto aggressivi e irritabili. Questo nervosismo si farà sentire nella relazione di coppia e potrebbe creare discussioni.

Pubblicità

Pubblicità

Il fine settimana andrà meglio per l'amore.

Toro: in questa settimana avrete energia da vendere e nessun ostacolo potrà minacciare la vostra felicità di coppia. Il fine settimana sarete tristi per via di una congiunzione dell'astro d'argento che vi renderà impulsivi ed emotivi in coppia.

Gemelli: l'amore sarà il protagonista della vostra settimana con Venere in domicilio. Sarete molto amati e vi sentirete desiderati in coppia. Chissà che a metà settimana il vostro partner non vi chieda di concretizzare il vostro rapporto parlando di matrimonio.

Pubblicità

Cancro: in amore non schivate le responsabilità, soprattutto quelle che in famiglia si faranno sentire e minacceranno di creare attrito nella vostra relazione di coppia. Con Marte e Sole nel segno, il vostro atteggiamento sarà temerario e intraprendente, quindi nulla vi fermerà.

Leone: molto eleganti nella giornata di sabato con Mercurio nel segno, sarete anche intuitivi e manifesterete in coppia le vostre idee, riassumendo le riflessioni maturate nel tempo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Aprendovi a un dialogo chiarificatore, potreste cogliere il meglio dalla relazione di coppia.

Vergine: un'opposizione lunare aprirà la vostra settimana in modo alquanto nervoso e gli attriti di coppia saranno all'ordine del giorno con Venere in quadratura. Un atteggiamento che passerà da un'eccessiva emotività a una sfrenata impulsività di sicuro non vi garantirà un weekend tranquillo.

Previsioni astrologiche interessanti dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una Luna emotiva si farà sentire da voi amici della Bilancia e sarete una vera e propria 'spugna di emozioni', assorbendo tutte le sensazioni del partner.

Che ne dite di parlare con lui/lei cercando di non tenervi tutto dentro?

Scorpione: la Luna sarà dalla vostra già a inizio settimana e vi renderà sensuali e magnetici in coppia. Il fine settimana in particolar modo sarà fortunato per voi amici dello Scorpione poiché vedrà un trigono favorevole di Giove e Mercurio che vi assicurerà buone occasioni di riuscita.

Sagittario: non urtate la suscettibilità del vostro partner con un atteggiamento ricco di prosopopea, soprattutto a inizio settimana.

Pubblicità

Nella seconda metà della settimana tutto andrà meglio e i rapporti amorosi diverranno più morbidi e complici.

Capricorno: una certa stanchezza, provocata dall'opposizione di Marte e Mercurio, potrebbe farsi sentire in coppia e vi priverà dell'energia giusta per vivere gli affetti in modo armonico. La Luna ci metterà il suo a rendervi irritabili e insofferenti, ma la giornata di sabato sarà più profonda per l'approfondimento dei sentimenti.

Acquario: una Luna molto vicina vi renderà fantasiosi e molto emotivi a inizio settimana.

Pubblicità

L'amore riprenderà quota per voi Acquario, ma dovrete abbandonare le vostre insicurezze e aprirvi in modo più sincero al partner. Attenzione a qualche attrito amoroso nella giornata di sabato.

Pesci: l'astro venusiano in posizione di quadratura non prometterà nulla di buono e la relazione di coppia subirà degli scossoni non indifferenti. In compenso, nel fine settimana riscontrerete una maggiore apertura a un dialogo chiarificatore.