Nuovo appuntamento con l’Oroscopo del 4 giugno. Si anticipa che alcuni segni zodiacali devono affrontare delle questioni spinose mentre altri devono ritrovare la serenità perduta. Leggete le previsioni astrologiche per sapere se avrete sicurezze durante la giornata di martedì dal punto di vista del lavoro e dell’amore.

Oroscopo di martedì 4 giugno da Ariete a Vergine

Ariete – È il momento di superare un po' di ostacoli. Sicuramente arriveranno delle opportunità per dimostrare le vostre capacità, il momento migliore deve ancora arrivare.

Pubblicità

Pubblicità

L’amore per voi è un punto di riferimento. Potete affidarvi e contare sull'aiuto di chi vi ama.

Toro – Molti di voi hanno dovuto cambiare alcune cose nella loro vita, alcuni hanno avuto dei problemi fisici, altri un allontanamento non desiderato. Dovete porvi nuovi obiettivi e rimettervi in carreggiata. Avete voglia di cambiamenti e cose nuove, magari vorreste un progetto tutto per voi.

Gemelli – Importante in questa giornata è sentirsi protetti e avere attenzioni in amore.

L'Oroscopo 4 giugno: Cancro polemico, Sagittario vittorioso

Di recente avete avuto problemi nella vita professionale al punto di consultare un legale e studiare nuove strategie. Magari un incidente sul lavoro vi ha creato vari problemi.

Cancro – Giorni in cui meno si parla meglio è. Vi conviene fare gli osservatori, guardare cosa succede intorno a voi e riflettere prima di dare un giudizio. Per alcuni giorni si consiglia di stare lontani da provocazioni. La voglia di dire la vostra c’è ma spesso è meglio non polemizzare.

Pubblicità

Leone – Avete molta energia e voglia di dire quello che pensate. Magari sarà una giornata ideale per fare una dichiarazione d’amore o per parlare di lavoro oppure per organizzare nuovi progetti per il futuro. In amore inizia un periodo produttivo e quindi i nuovi incontri vi daranno soddisfazioni.

Vergine – In questa giornata dovete recuperare un po' di serenità e tranquillità, che di solito raggiungete se siete innamorati o se avete un lavoro. Dovete risanare dei conti rimasti in sospeso e recuperare del tempo per dedicarvi all'amore.

Previsioni su lavoro e amore da Bilancia a Pesci

Bilancia – In questa giornata si va avanti, ma ci sono molti ostacoli da superare. È difficile caricarsi tutto sulle spalle e gestire polemiche e discussioni. Anche nel campo lavorativo c’è sempre qualcuno che vi contrasta. Dovete vivere in tranquillità, senza rischiare un malessere fisico.

Scorpione – Siete carichi di energia ma dovete fare attenzione alle questioni economiche. In amore c’è un po' di scontrosità nel rapporto di coppia.

Pubblicità

Anche per le coppie nuove c’è un po' di disagio. Nel lavoro c’è un futuro che assicura una certa serenità.

Sagittario – Giornata di grandi emozioni. Avete avuto un po' di problemi in passato, un progetto si è rivelato in modo diverso da come speravate e avete dovuto affrontare nuove soluzioni. A volte, però, non tutti i mali vengono per nuocere. Anche se le cose sono cambiate, avete avuto una vittoria.

Capricorno – State ritrovando energia che vi aiuterà ad affrontare alcuni problemi.

Pubblicità

Avete avuto tanto da fare negli ultimi giorni e con tante polemiche che vi hanno stressato. Dovete ritrovare tranquillità. Alcune coppie hanno sofferto un po' la lontananza e le nuove hanno difficoltà a partire. Tutto sarà più gestibile dalla prossima settimana.

Acquario – Dovete fare molta attenzione con le parole. Negli ultimi tempi siete piuttosto polemici e lo fate in modo sfrontato. Attenzione a non svelare alcune verità. Nel lavoro vi appassionate a tal punto di non pensare al lato economico. Dedicatevi un po' di più a voi stessi e al vostro partner.

Pesci – Giornata interessante per un viaggio. Magari proprio in questo viaggio potete incontrare una persona speciale. Dedicate il vostro tempo alle persone che non vedevate da tempo o magari raggiungete un luogo dove sono fermi i ricordi bellissimi. Pensate di più al futuro con la persona che vi dà emozioni.