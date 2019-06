La nuova settimana dal 10 al 16 giugno sorriderà ai nati sotto il segno della Bilancia, mentre i Gemelli dovranno affrontare qualche contrattempo. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Mercurio a vostro sfavore rischierà di rendervi parecchio nervosi. Dovrete cercare di prendervi una pausa dal lavoro e cercare di dedicarvi maggiormente alle relazioni sentimentali. Giovedì e venerdì giornate di Luna opposta.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: la vostra relazione sentimentale potrebbe essere davvero problematica. Nel weekend ci sarà più nervosismo del solito, per cui dovrete stare attenti e dosare le parole con il partner. Sul lavoro potrebbero invece esserci delle novità inaspettate.

Gemelli: la settimana da lunedì 10 a domenica 16 giugno non sarà molto tranquilla per voi. Sul lavoro ci saranno diversi imprevisti che vi impediranno di raggiungere i vostri obbiettivi. Chi è single sente il bisogno di cercare un nuovo amore.

Oroscopo settimana dal 10 al 16 giugno: Vergine fortunata, Leone passionale

Cancro: in questo periodo vi sentite particolarmente energici. C'è qualcuno che ha in testa dei nuovi progetti da realizzare e finalmente potrebbe essere arrivato il momento per concretizzare le proprie idee.

Leone: in quest'ultimo periodo qualcuno potrebbe aver dovuto affrontare dei problemi sentimentali. In questa settimana dal 10 al 16 giugno riuscirete a trovare una maggiore serenità. Avete deciso di prendervi un periodo di pausa dal lavoro e dai vari problemi annessi.

Pubblicità

Nel weekend potreste vivere delle passioni molto importanti.

Vergine: le prime giornate della settimana saranno al top per voi. Qualcuno potrebbe finalmente ricevere delle gratificazioni che da tempo aspettava. Se vi piace qualcuno è arrivato il momento di dichiararvi.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: al momento vi sentite molto fortunati perchè avete capito di avere accanto la persona giusta per voi. Chi invece è ancora single farebbe bene a guardarsi intorno.

Sul lavoro potrebbe esserci qualche dissidio con i colleghi. Cercate di non trascurare la vostra salute.

Scorpione: siete delle persone molto vivaci, che si annoiano subito. In amore avete bisogno di forti passioni e partner dal carattere forte. In questa settimana da lunedì 10 a domenica 16 dovrete cercare di stare attenti a non essere troppo puntigliosi: qualcuno potrebbe innervosirsi.

Sagittario: i nati sotto il vostro segno zodiacale amano fare le cose con molto equilibrio.

Pubblicità

Nelle relazioni sentimentali sapete essere molto rispettosi, ma avete bisogno dei vostri spazi. La persona che sta al vostro fianco deve darvi assoluta fiducia.

Capricorno: Luna in opposizione non vi permetterà di procedere con i vostri piani. Dovrete cercare di non agitarvi troppo perchè rischiereste di peggiorare la situazione. A livello sentimentale tornerà il sereno dopo un periodo alquanto contrastato.

Acquario: la settimana da lunedì 10 a domenica 16 porterà un po' di tensione nella vostra vita di coppia.

Pubblicità

Qualcuno potrebbe sentirsi non abbastanza compreso. Dovrete cercare di aprirvi e parlare il più possibile con la persona che avete affianco.

Pesci: le prime giornate della settimana vedranno Venere in opposizione sul vostro segno. Dovrete cercare di essere molto pazienti e di fissare i vostri impegni più importanti nel weekend.