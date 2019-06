Durante la settimana che va dall'1 al 7 luglio 2019, Mercurio e Marte si troveranno nel segno del Leone, mentre la Luna viaggerà dai gradi dei Gemelli a quelli della Vergine. Il Sole, il Nodo Lunare e Venere stazioneranno in Cancro, mentre Saturno e Plutone rimarranno stabili in Capricorno. Nettuno continuerà il suo moto in Pesci come Giove nel segno del Sagittario.

Cancro innamorato

Ariete: shopping. I nativi potrebbero partire per una settimana caratterizzata da numerosi acquisti.

Non baderanno a spese e potrebbe acquistare anche un lussuoso oggetto d'arredamento.

Toro: umore flop. Sino a venerdì mattina l'umore dei nativi sarà piuttosto basso e a pagarne le conseguenze sarà l'amato bene, il quale dovrà sopportarne i mugugni. Fine settimana con numerose 'schiarite d'umore'.

Gemelli: sette giorni privi di particolari novità degne di nota, ma i nati nel segno non si perderanno d'animo e decideranno di attendere speranzosi le prossime settimane.

Cancro: amore 'top'. La passione nelle coppie segnerà la settimana e tale trasporto riuscirà probabilmente a far dimenticare loro le difficoltà dell'ambiente lavorativo.

Intuizioni per Leone

Leone: intuizioni. L'accoppiata Saturno-Mercurio, severa ma favorevole ai nativi, li renderà con tutta probabilità più perspicaci del solito. Lavoratori autonomi con una marcia in più.

Vergine: delusi. Mettere a fuoco lucidamente le varie situazioni che si presenteranno nei giorni centrali sarà un'impresa ardua per i nati del segno, i quali risulteranno distratti.

Bilancia: divertimento. La mondanità potrebbe risollevare umori e animi dei nativi durante questi sette giorni. Uscire con partner e figli o con gli amici di sempre li aiuterà a ricaricare le batterie.

Scorpione: nervosismi. Tante le dissonanze astrali del periodo potrebbero innervosire i nati Scorpione, specialmente da martedì a venerdì, facendo tralasciare loro anche le dovute attenzioni all'amato bene.

Acquario determinato

Sagittario: sospettosi.

Le faccende di cuore potrebbero subire qualche scossone durante la settimana a causa dei comportamenti ambigui del partner. Inizialmente studieranno il da farsi, ma successivamente potrebbero dire apertamente ciò che pensano a riguardo.

Capricorno: ostinati. Niente e nessuno potrà distogliere i nati Capricorno dall'obiettivo che si sono prefissi. Durante questo periodo, specialmente nel weekend, saranno estremamente determinati nell'ambito lavorativo.

Acquario: innamorati. Il focus della settimana sarà orientato verso le faccende amorose. Si riscopriranno più innamorati che mai grazie anche alle sollecitazioni di Mercurio: spazio ad emozioni e sentimenti.

Pesci: stanchi. Poco o nulla vorranno fare questa settimana i nati Pesci, che si mostreranno probabilmente oziosi.