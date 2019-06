Il quadro astrale dedicato alle relazioni a due di sabato getta un input nell'Oroscopo dell'amore di coppia per vivere il rapporto amoroso con maggiore serenità e minore tensione. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine

Ariete: conquisterete il vostro partner attingendo a uno spiccato sex appeal che una Luna molto sensuale sa garantirvi. In questo momento avete bisogno di conferme e sondate il terreno con i vostri giochi di seduzione, prima di impegnarvi realmente nel cammino amoroso.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: le vostre emozioni in coppia saranno serene e l'affettività sarà avvolgente. Sentirete forte anche il bisogno di ottenere un benessere finanziario, frutto di cambiamenti innovativi che si riscontrano in un nuovo inizio per la coppia.

Gemelli: più sensibili nei confronti del partner, con Venere nel segno, sarete molto affettuosi e premurosi. Il successo amoroso è assicurato anche dall'influsso energico ma equilibrato di Marte, che dal domicilio del Cancro vi spinge a vivere le emozioni con slancio.

Pubblicità

Cancro: un'aggressività marziana nel vostro cielo viene smussata dalla dolcezza di Venere, posizionata nel domicilio adiacente. Le energie positive e dirompenti affievoliranno le vostre gelosie e una spiccata possessività nei confronti del partner.

Leone: l'intelligenza e l'emotività si fondono alla perfezione, grazie a una posizione di sestile astrologico mercuriano e venusiano favorevole per l'amore. Venere infatti arricchisce una percezione intellettuale dei sentimenti in coppia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vergine: in coppia conterrete bene i vostri sentimenti ma c'è il rischio che possiate scoppiare all'improvviso, proprio perché presi da un eccesso di collera imprevedibile e inatteso. Cercate di capire bene quali sono le vostre sensazioni e se sono in linea con i vostri desideri amorosi.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: le energie sprigionate da Plutone in Capricorno sono difficili da manovrare e vi 'investono' con una tempesta emotiva che potrebbe provocare scatti d'ira in coppia.

Venere dal canto suo cerca di mitigare queste emozioni dirompenti, esortandovi a vivere l'amore in modo più sereno.

Scorpione: un'opposizione lunare dal domicilio astrologico del Toro si fa sentire e vi crea una situazione di stallo emotivo che blocca il fluire delle sensazioni amorose. Non impuntatevi eccessivamente sulle vostre convinzioni, ma cercate un escamotage utile per entrambi.

Sagittario: la vostra insoddisfazione sentimentale è direttamente collegata a una voracità amorosa che non trova appagamento.

Pubblicità

In termini affettivi, desiderate sempre più amore dal partner e queste pretese eccessive potrebbero sprigionare attriti e ansie.

Capricorno: pazienti e concreti in coppia, dovrete abituarvi ai cambiamenti innovativi che Urano insinua nella relazione a due. Non lasciatevi prendere quindi da un'eccessiva testardaggine, ma valutate qualsiasi scelta a 360°, poi prenderete la decisione giusta.

Acquario: non pensate solo ed eccessivamente al lavoro, ma di ritorno a casa coltivate anche gli affetti.

Pubblicità

Mercurio in opposizione rispetto al vostro cielo vi chiude in un silenzio pericoloso per la relazione a due.

Pesci: la Luna supporta le vostre emozioni e le incanala alla perfezione nel rapporto di coppia. I vostri sogni amorosi, che fino ad ora erano per voi bozzetti di un futuro lontano, potrebbero concretizzarsi nel presente. Basta solo che riconfermiate il vostro amore con i fatti, evitando di cercare sempre conferme.