L'Oroscopo di domani 29 giugno 2019 è pronto a partire in quinta, ben disposto a regalare sogni e speranze a molti di voi lettori. Sotto analisi, quest'oggi, la nuova classifica stelline corredata come sempre dalle immancabili previsioni zodiacali, in questo caso interessanti i primi sei segni. Come di norma, 'mirino' dell'Astrologia i settori della vita quotidiana legati a doppio filo con l'amore e il lavoro. Partiamo subito a mettere in evidenza chi tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine avrà il massimo supporto degli astri.

In primissimo piano quest'oggi spiccano due segni particolarmente fortunati, sostenuti alla grande da una splendida Luna in Gemelli: lo Scorpione e il Sagittario. Entrambi i predetti simboli astrali potranno contare su un'ottima giornata a cinque stelle, tutta da dedicare ai sentimenti. Discorso a parte invece nei riguardi dei Gemelli: quest'ultimi senz'altro una spanna sopra tutti gli altri, avranno il pieno appoggio lunare già dal primissimo mattino.

Invece, tutt'altro discorso per quanto concerne le previsioni zodiacali del 29 giugno in merito ai segni in difficoltà: in questo caso a dover sottostare alla negatività del periodo saranno coloro appartenenti all'Ariete, nel frangente sotto probabile 'ko'.

Classifica stelline 29 giugno 2019

Le stelle del giorno hanno già dato il consenso a quei segni valutati in periodo 'si', tagliando invece le speranze a coloro valutati in negativo. Ansiosi di scoprire se l'Astrologia quotidiana ha premiato il vostro simbolo zodiacale?

In questo caso a dare soddisfazione a riguardo sarà senz'altro la nostra nuova classifica stelline interessante il giorno 29 giugno 2019. Come sempre, l'intera scaletta fa riferimento ai soli simboli astrali oggetto delle presenti previsioni, presi in considerazione in base ai rispettivi cieli astrali. Ovviamente, come già annunciato in apertura, la prima posizione è tutta riservata a Gemelli, con i segni del Cancro e della Vergine ugualmente fortunati ma valutati a cinque stelle.

A seguire il resoconto dettagliato segno per segno:

Top del giorno : Gemelli;

: Gemelli; ★★★★★: Cancro, Vergine;

★★★★: Toro, Leone;

★★: Ariete.

Oroscopo sabato 29 giugno, le previsioni

Ariete - In arrivo una giornata abbastanza in salita, per non dire che potrebbe essere davvero pessima. Il motivo? Diciamo che questa parte finale della settimana sarà negativa per via dell'opposizione Venere-Giove, pianeti per voi speculari negativi al 60%. Calma, ascoltate i consigli presenti nelle predizioni di oggi evitando magari di fare cose non richieste o inutili.

Secondo quanto valutato dall'Astrologia del giorno, per quanto riguarda l'amore, quindi, poche chance su cui contare? Diciamo di sì, infatti la Luna porterà qualche ombra nella sfera sentimentale di molti di voi. Tuttavia, si tratterà per lo più di problemi assolutamente immaginari, partoriti dalle vostre innate paure. In campo sentimentale, parlando in generale, il vostro umore nero metterà in cattiva luce la vostra relazione anche senza motivi validi: non ditemi che siete già pronti a litigare con lui/lei?

Single, avrete bisogno di prendervi una bella boccata di ossigeno. Per questo vi invitiamo a non permetterete che nessuno invada i vostri spazi, nemmeno alle persone più care. In generale, l'Astrologia del giorno punta il dito verso i troppi impegni: rilassatevi! Nel lavoro, i vostri progetti imprenditoriali potrebbero essere ostacolati da alcune difficoltà ma non demordete, troverete sicuramente una buona soluzione.

Toro - In arrivo un sabato 29 giugno buono quel tanto che basta per chiudere la giornata in modo discreto. Alla lunga potrebbe risultare un po' monotona, forse, ma non vi saranno colpi di scena positivi né negativi e questo è già una buona premessa. Tenete duro intanto pensando positivo. In amore, il momento che state vivendo si incamminerà sulla strada calma e pacata dell'assoluta tranquillità. Il vostro mare, quello in cui cullate emozioni e desideri, per intenderci, sarà appena increspato e non sempre disposto a regalare attimi intensi o complicità da vivere con il partner. Single, a più di qualcuno di voi potrebbero verificarsi delle turbolenze astrali in grado di rendere meno scontate, ma anche più problematiche, eventuali relazioni a scopo affettivo: calma! Nel lavoro, vi dimostrerete attivi e propositivi. Eventuali idee e/o progetti che avete li dovrete solamente mettere in pratica senza pensarci troppo.

Gemelli 'top del giorno' - Il prossimo sabato sarà all'insegna della splendida Luna nel segno. Avrete naturalmente una grinta di tutto rispetto, il che vi permetterà di salvare situazioni pericolanti o di rimediare anche all’ultimo minuto ad eventuali errori di varia natura. In amore, partirà bene questa parte della settimana con un lunedì tutto all'insegna della Luna in Gemelli. Dunque, si presuppone possa arrivare tanta fortuna e positività, ottimi per dare una svolta alle situazioni più importanti. Single, giornata ricca di occasioni fortunate, ma gli incontri più interessanti potrebbero avvenire durante l'uscita con amici. Cercate quindi di essere pronti a ricevere qualche invito e se proprio non arriva proponetelo voi, ok? Intanto, secondo le previsioni del giorno, sarebbe meglio per voi se prendeste l'iniziativa, senz'altro sarà divertente. Nel lavoro invece, una buona occasione sarà dietro l'angolo e si rivelerà particolarmente interessante dal punto di vista economico: preparatevi a farci un pensierino.

Cancro - L'imminente giornata relativa alla partenza del nuovo weekend si presenta al massimo della positività per voi, cari amici del Cancro. Secondo le previsioni di sabato per quanto riguarda la parte della vita rappresentata dai sentimenti e dagli affetti in generale, tutto evolverà secondo quanto da voi messo in preventivo. Nel frangente esaminato si prevede in amore un momento abbastanza stabile: nel periodo non troverete ostacoli insormontabili. I vostri sensi spingeranno all'eccesso facendo vivere momenti davvero fantastici: romanticismo allo stato puro? Certo che sì, senz'altro insieme al partner, pronto a farvi sentire appagati e realmente soddisfatti. Single, l’entusiasmo di una persona che ricambia i vostri sentimenti vi farà vivere momenti molto appassionanti: potreste sognare davvero in grande in questo periodo... Nel lavoro intanto, tutto tranquillo: non trascurate nessuna opportunità di comunicare con persone nuove e, soprattutto, cercate di sfruttare la vostra capacità di saperci fare per fini pratici.

Leone - Partirà certamente in modo positivo questo vostro inizio weekend. E poi, anche se in questa giornata non dovesse accadere nulla di speciale, non iniziate con i soliti musi lunghi ma datevi da fare per rimodellare in parte il destino, ok? In amore, la giornata sarà piena di impegni questo sì, ma è pur vero che le stelle vi renderanno vogliosi e ben disposti a collaborare con partner, amici e familiari: energia e buona volontà non mancheranno permettendovi di dedicare tempo e attenzioni dove sarà richiesto. In coppia ascoltate il consiglio della persona che avete a fianco, pensateci su e poi date risposta (positiva ovviamente!). Single, in questo giorno cercate di non essere troppo 'sempliciotti' nel prendere decisioni a carattere sentimentale ma sforzatevi di capire se l’eventuale scelta vale davvero la pena. Nel lavoro, vi sentirete particolarmente grintosi ed intraprendenti: approfittate di questa benevolenza dalle stelle per esporre i vostri progetti ai superiori.

Vergine - La giornata inerente questa parte della settimana si prevede al massimo delle possibilità. Le stelle a tanti di voi Vergine regaleranno fortuna in campo sentimentale con buone occasioni pronte da far vostre anche nelle professioni. L'oroscopo di domani 29 giugno consiglia in amore di abbandonare certi schemi e tenendo conto dell'attuale situazione. Riceverete dei chiari segnali che la relazione che state vivendo sta finalmente evolvendosi, quindi cambiando in positivo. Diciamo che ne sarete entusiasti. Single, vi aspetta una giornata davvero gustosa! Sapendola sfruttare al meglio, la vostra capacità di affascinare chiunque vi capiti a tiro potrebbe regalare una meravigliosa opportunità: le previsioni del giorno incitano senz'altro ad afferrarla subito prima che lo faccia qualcun'altro. Nel lavoro, ultimamente molti hanno dovuto scontrarsi con momenti poco piacevoli, adesso è tempo di riordinare le idee. Mirate più a lungo termine.

