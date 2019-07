Ultimo giorno della seconda settimana di luglio che prende il via per tutti e dodici i segni zodiacali. In questo momento i Gemelli avranno la possibilità di vivere maggiori emozioni in amore, anche se sembrano alquanto distratti. Per i Pesci giornata invece che porterà diverse polemiche da superare. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo del 14 luglio 2019 con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Ariete: la Luna sarà favorevole al segno, per questo motivo in amore vivrete maggiori momenti passionali e di conseguenza più soddisfazioni. Non arrendetevi al primo "no".

Toro: concentratevi sui progetti e organizzatevi in vista della seconda parte dell'anno, quando le attività lavorative saranno più impegnative.

Gemelli: per i nati sotto questo segno zodiacale emozioni sentimentali in arrivo. Le storie che nascono in questo periodo sono interessanti, anche se sembrate un po' distratti all'amore.

Cancro: in questa giornata sarà meglio risparmiare le energie. A livello lavorativo tutto quello che state facendo comporta fatica, ci sono maggiori prove da superare.

Leone: entro tre mesi potrà arrivare una bella soddisfazione. È necessario però rimanere cauti e non strafare.

Vergine: in questo momento state affrontando alcune spese di troppo, per questo motivo meglio cercare di controllare le finanze. A livello lavorativo c'è da chiarire la vostra posizione in una società.

Previsioni e oroscopo 14 luglio 2019: la giornata dei 12 segni zodiacali

Bilancia: in questa giornata sarà possibile correre ai ripari se qualcosa non è andato come vorreste in amore. Alcuni sentono una barriera fra loro e la persona amata. Cercate di non prendere tutto di petto.

Scorpione: liberate la vostra mente e non vi mancherà il modo per fare conoscenze intriganti. Sono favoriti i nuovi incontri, in particolare per chi è solo da tempo.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale periodo non esaltante per i sentimenti, ricordate di stare attenti ad alcune situazioni poco chiare e occhio a possibili tradimenti.

Capricorno: nel lavoro i nuovi progetti stanno maturando con il passare del tempo. Questa però non è la giornata migliore per fare investimenti, prima di fare qualcosa, ragionate.

Acquario: siete preoccupati in questa fase, vi sentite maggiormente stanchi e non riuscite a ottenere tutto quello che vorreste, sentite che qualcosa non funziona.

Forse siete troppo preoccupati inutilmente. Anche in amore ci sono delle difficoltà.

Pesci: oggi non sarà il caso di mettere in campo troppe polemiche. Dovreste provare a non pensare troppo a quello che è successo in passato, attenzione solo al futuro.