È arrivato il mese di luglio per tutti i segni zodiacali. Scopriamo, in particolare, come andrà il secondo mese della stagione estiva per tutti i nati sotto il segno del Cancro. Ecco, di seguito, l'Oroscopo con lavoro, amore e salute per le giornate comprese tra l'uno ed il 31 luglio 2019. Le ultime settimane per i nati sotto il segno del Cancro sono state particolarmente sottotono, sia in campo sentimentale che amoroso. A giugno, infatti, non sono mancate delle tensioni, che sono state comunque superate con l'arrivo del Sole nel segno.

Pubblicità

Pubblicità

In campo lavorativo sono arrivate delle conferme, qualcuno ha iniziato anche dei progetti sui quali crede particolarmente. Con Marte e Mercurio dalla vostra parte, non sono mancati stimoli, ma anche stress per il segno.

Nel mese di luglio, ritorna l'energia, vi sentirete più vitali in questo mese estivo. Venere sarà nel segno a partire dalla prima settimana e le cure in campo salutare saranno particolarmente favorite. È possibile che qualcuno possa avvisare dei fastidi nella parte conclusiva del periodo, ma riuscirete a superare le diverse situazioni che si presenteranno.

Pubblicità

In campo amoroso, quello di luglio, è un mese importante, soprattutto per le coppie che hanno vissuto dei momenti di crisi precedentemente. Nel lavoro, potrebbero esserci degli incontri decisivi che potrebbero rafforzare la vostra posizione professionale. Leggiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche che riguardano l'ambito sentimentale e quello lavorativo dei nati Cancro.

Oroscopo luglio: lavoro e amore per il Cancro

Come anticipato, sono belle le stelle che riguardano il settore sentimentale. È importante però valutare le diverse situazioni che si presentano, perché qualcuno potrebbe rischiare di vivere dei momenti di delusione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

In queste giornate ci saranno alcuni problemi legati al settore familiare, cercate di mantenere la calma, per poter superare al meglio le tensioni che andranno a crearsi. Chi ha vissuto delle delusioni sentimentali, in questo periodo potrebbe non riuscire a fidarsi delle persone da cui è circondato, provate a dedicare più tempo a voi stessi, per poter guarire da eventuali scottature.

Per quel che riguarda il lato professionale, vivrete un momento tranquillo, le situazioni difficili sono già state affrontate e superate, riuscirete quindi a godervi risultati dei vostri progetti.

Cercate di tenere comunque sotto controllo le attività che svolgete, soprattutto se da poco tempo avete cambiato ruolo e mansione. Nel mese di agosto, con l'opposizione di Saturno, potreste vivere dei momenti sottotono, situazioni che comunque saranno superate con il concludersi del periodo.