Giovedì 18 luglio 2019 troviamo il Nodo Lunare, il Sole e Venere nel segno del Cancro mentre la Luna sarà in Acquario. Plutone e Saturno permarranno nel Capricorno come Urano nel Toro e Giove nel segno del Sagittario. Marte e Mercurio retrogrado stazioneranno in Leone e Nettuno rimarrà stabile in Pesci.

Stress per Toro

Ariete: nervosi. Le copiose dissonanze planetarie in onda questo giovedì potrebbero rendere nervosi i nati del segno specialmente nell'ambiente lavorativo.

Sarà bene evitare di fare la 'voce grossa' coi colleghi.

Toro: stressati. Tante forse troppe le urgenze pratiche da ultimare in giornata ed i nativi si metteranno, con ogni probabilità, ugualmente d'impegno per adempiere ad ognuna di esse uscendone verso sera oltremodo stressati.

Gemelli: lavoro 'top'. Giovedì col vento in poppa per quanto riguarda le faccende lavorative dei nati Gemelli. Probabili gratifiche economiche o morali sin dalle prime ore del mattino.

Amore in secondo piano.

Cancro: romantici. La Luna acquariana fa il paio con Venere ed il Sole nel loro segno rendendo, c'è da scommetterci, i nati del segno romantici più di come lo siano solitamente. L'amato bene sarà parecchio soddisfatto delle sue galanterie.

Fortuna materiale per Leone

Leone: fortunati. La Luna opposta più 'fortunata' che ci possa essere quella che vivranno i nati Leone durante questa giornata perchè anzichè incupirli donerà loro qualche possibilità per ricevere una gradita sorpresa monetaria.

Vergine: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri, capitanati da Marte leonino, risulterà probabilmente scarno questo giovedì rendendo i nativi inclini alla fiacchezza. Serata da film e divano assieme al partner.

Bilancia: perplessi. Il comportamento dell'amato bene oggi potrebbe rendere perplessi i nati del segno. Sulle prime non diranno nulla ma verso sera una discussione chiarificatrice sarà più che probabile.

Scorpione: paraocchi. Idee ed intendi dei nati Scorpione potrebbero risultare offuscati quest'oggi a causa della retrogradazione di Mercurio amplificata dal Sole nel loro Elemento. Non riusciranno a scorgere le possibilità che gli gravitano attorno.

Acquario creativo

Sagittario: taciturni. La voglia di comunicare col mondo che li circonda sarà, con ogni probabilità, pari a zero nella giornata di oggi.

Limiteranno le parole ma non lesineranno le fatiche.

Capricorno: incontentabili. Sebbene gli Astri siano dalla loro parte in queste 24 ore è probabile che i nati del segno non si accontenteranno dei favori planetari risultando ugualmente imbronciati.

Acquario: creativi. I Pianeti d'Aria in questo giovedì amplificherao la creatività dei nativi specialmente durante l'avanzamento dei progetti lavorativi in essere.

Favoriti i lavoratori autonomi che potranno esternare a tutto tondo il loro estro.

Pesci: senza infamia nè lode. Giovedì senza scossoni o novità di sorta che potrebbe servire ai nati Pesci per ricaricare le loro batterie se decideranno di dedicarsi al relax più assoluto. Gelosie amorose.