Inizia una nuova settimana. L'Oroscopo del 22 luglio rivela che i nativi del Cancro potrebbero ricevere notizie positive al lavoro. I nati sotto il segno dell'Acquario, invece, devono sanare qualche debito. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di lunedì per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo quotidiano da Ariete a Vergine

Ariete – Giornata interessante per voi che vivete un'estate di rilievo.

Per molti di voi, l'estate è un traguardo e un raggiungimento di percorso. Ancora, però, fate molti sacrifici e, inoltre, siete sottoposti alle critiche. In amore dovete seguire la strada giusta, si consiglia di evitare due storie parallele.

Toro – Molti di voi hanno cambiato vita nel giro di pochi mesi. Chi ha scelto un nuovo percorso di studi, chi un lavoro nuovo e c'è anche chi ha avuto problemi di salute.

Trovare un equilibrio non è facile, però questa giornata vi dona forza e possibilità di ricominciare.

Gemelli – Tensione altissima. Molti hanno dei problemi finanziari o legali che si risolveranno solo in autunno. L'amore si risveglia e in questo inizio di settimana promette qualcosa di buono. Se negli ultimi giorni ci sono state delle difficoltà, adesso si può recuperare.

Cancro – Per molti di voi questo non è stato un anno da ricordare.

Alcuni contratti sono a rischio e coloro che hanno trovato lavoro devono fare ancora una lunga gavetta. Si consiglia, comunque, di sfruttare al meglio questa giornata di lunedì. Chissà, potrebbe portare notizie positive al lavoro.

Leone – È un momento particolare nel lavoro. Anche se negli ultimi tempi avete avuto successo, dovete affrontare persone che non vi lasciano fare ciò che volete. Si raccomanda di fare economia.

In amore avete bisogno di certezze. Se entro questa giornata non ne avrete, potrebbe nascere una crisi.

Vergine – In questo periodo potreste fare qualcosa in più. Coloro che sono depressi o tristi, devono reagire. Chi sta aspettando una chiamata o un riscontro, può sperare in qualcosa di meglio. Si consiglia di non isolarsi ma di vivere al meglio il futuro.

Previsioni di lunedì 22 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia – Ultimamente, molti di voi stanno vivendo un percorso faticoso in amore, pensano di essere stati abbandonati o trascurati dal proprio partner.

Per fortuna, in questa giornata di lunedì ci sarà un miglioramento nei rapporti. Benissimo il lavoro.

Scorpione – Molte relazioni, soprattutto quelle che vanno avanti per quieto vivere, in questa giornata possono subire dei colpi. Nel lavoro dovete fare delle scelte e anche dei tagli. Potreste pensare, se avete un’attività in proprio, di chiudere alcuni settori che poco rendono.

Sagittario – In questo periodo, per alcuni di voi, il fisico è un po' provato.

Coloro che non hanno nessun problema fisico sono stressati e vivono momenti di forte tensione. In amore bisogna mantenere la calma.

Capricorno – Coloro che hanno vissuto troppi conflitti sia personali che di lavoro, in questa giornata possono avere una boccata d'aria. Riuscirete a ripartire da zero. Se un amore non è recuperabile, bisogna farsene una ragione e voltare pagina. Nel lavoro si possono lasciare brutti percorsi per cercarne nuovi. Spesso non tutti i mali vengono per nuocere.

Acquario – Amate la libertà e non desiderate (per il momento) i legami. In questa giornata cercate la tranquillità. Purtroppo non è facile trovarla. Avete problemi in campo lavorativo e, soprattutto in quello economico. Avete da sanare qualche debito.

Pesci – Questo inizio di settimana vi trova bloccati e con qualche disagio da superare. Ci sono dei ricordi da gettare via e che ancora vi fanno rabbia. Anche le coppie che si amano devono affrontare problemi che fino a ora non esistevano.