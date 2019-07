Inizia una nuova settimana per tutti e dodici i segni zodiacali. Siamo giunti alla giornata del 22 luglio 2019. In questo momento per i nati sotto il segno zodiacale dell'Ariete si prevedono troppi impegni che portano stati di ansia. Attenzione anche nel lavoro in queste ore. Per il Cancro, invece, non mancano le occasioni dal punto di vista lavorativo, le nuove idee vanno portate avanti. Nel dettaglio leggiamo le previsioni per tutti i segni zodiacali del 22 luglio con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Pubblicità

Pubblicità

Ariete: in questo momento i troppi impegni portano stati ansiosi. Sul lavoro qualcuno cercherà di scaricarvi un problema. Attenzione a non sottovalutare questo aspetto.

Toro: un'amicizia potrebbe diventare qualcosa di più importante, magari un amore sta per nascere. Una persona ultimamente tiene molto a voi e cerca in tutti i modi di conquistarvi.

Gemelli: questa giornata sarà positiva per il lavoro e saranno favoriti anche investimenti economici.

Pubblicità

A livello sentimentale cercate di trattenere l'impulsività.

Cancro: in questo momento non mancano le occasioni e le possibilità per voi. A livello lavorativo sarete più che mai creativi e intuitivi, sfruttate al meglio questa fase.

Leone: qualche problema durante la giornata di oggi sarà inevitabile. Fastidiosi i contrattempi che potrebbero arrivare in amore, anche se un recupero è atteso a breve.

Vergine: vivete una fase di recupero che vi vede anche con meno pensieri per la testa. Cuore e mente sono più liberi dopo due giornate pesanti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Previsioni e oroscopo 22 luglio 2019: la giornata dei 12 segni zodiacali

Bilancia: un possibile viaggio che avete in mente potrebbe essere programmato proprio in questo giorno. Cautela soltanto per l'aspetto fisico, perché potreste accusare maggiore stanchezza.

Scorpione: fuoco e fiamme in amore, attenzione solo ad un rapporto che oggi potrebbe essere compromesso. Cercate di mantenere il controllo in una determinata situazione.

Sagittario: ora che tutto sembra tranquillo, anche se presto arriverà qualche evento nuovo che metterà in discussione ogni cosa in amore. A livello lavorativo la giornata di oggi invece porta diverse intuizioni.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale l'umore è poco sereno e potreste essere combattuti in una storia. Cercate di circondarvi di persone piacevoli.

Acquario: in questo momento ci sono dubbi in ambito lavorativo.

Pubblicità

Se possibile sarebbe meglio rimandare tutte le decisioni importanti. Ci vuole prudenza anche con il denaro.

Pesci: ottima questa giornata, anche se non tutto quello che avete chiesto vi è stato dato. Attenzione a qualche rapporto lavorativo, non mancheranno alcune invidie da parte dei colleghi.