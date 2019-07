Siamo giunti alla fine della terza settimana del mese di luglio. Che cosa prevedono per voi gli astri? L'Oroscopo del 21 luglio con le previsioni astrologiche della giornata di fine weekend vede il Cancro affaticato, mentre il Leone avrà bisogno di riposare-

Oroscopo del giorno 21 luglio da Ariete a Vergine

Ariete – Domenica importante con grande voglia di rivalsa su un periodo abbastanza difficile.

Pubblicità

Pubblicità

Con molta energia nel proprio corpo, riuscirete a portare avanti alcuni progetti più ambiziosi. Sfruttate questa giornata anche in amore.

Toro – Molti di voi possono pensare già a un fine luglio di ricostruzione, soprattutto per coloro che hanno avuto grossi problemi negli ultimi tempi. Giornata ideale per parlare di amore. Si raccomanda di non fare le ore piccole, potreste avere qualche malessere.

Pubblicità

Gemelli – Cercate di recuperare un po' di energia. Molti di voi vivono una tensione altissima, soprattutto per il lavoro e gli affari. Sul lato economico bisogna rivedere e chiarire alcune clausole che non vengono rispettate. La giornata, tutto sommato, vi ricarica e vi spinge verso un inizio di settimana migliore.

Cancro – Periodo piuttosto faticoso, ma molto redditizio. Molti di voi stanno attraversando momenti critici in campo sentimentale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Alcuni hanno cambiato partner e ancora risentono della situazione. Altri si sentono trascurati e quindi dubbiosi. Si consiglia di staccare la spina con una breve vacanza.

Leone – Giornata di assoluto riposo. Da domani 21 luglio si apre una settimana ricca di belle opportunità. Alcuni di voi stanno affrontando qualche problema di tipo finanziario, che si risolverà con successo. Si consiglia a chi vuole affrontare un grande progetto di limitare le spese o risparmiare un po'.

Dedicate più tempo al partner, altrimenti la corda si potrebbe spezzare.

Vergine – Giornata che, nonostante qualche disagio, sarà favorevole. Se voi e il vostro partner avete bisogno di una notte d'amore, questo è il momento giusto per portare il paradiso sulla Terra. Coloro che, invece, escono da una separazione, possono ricominciare con più esperienza.

Previsioni di domenica 21 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia – Già dallo scorso mese, molti di voi hanno avuto problemi di salute o grosse difficoltà in qualsiasi settore della vita.

Pubblicità

Ora pian piano bisogna risorgere dalle ceneri come l'araba fenice, anche perché tante cose dipendono e ruotano intorno a voi. L'amore va alla grande e riesce a ripagarvi di alcuni disagi.

Scorpione – Qualche dubbio sul lato economico. Dovete avere molta prudenza, soprattutto se c'è un accordo da rinnovare o da rivedere. Alcuni pensano di dover cambiare lavoro o attività. Questo non è il momento giusto per i cambiamenti, meglio aspettare la stagione autunnale e pazientare.

Pubblicità

In amore siete troppo polemici e nelle coppie potrebbe nascere qualche screzio.

Sagittario – Domenica rilassante ma un po’ stressante con qualche fastidio fisico di stagione. Non permettete che questo giorno passi senza aver scritto una dedica d'amore alla persona che ha stravolto - in meglio - la vostra vita. I single, invece, non devono demoralizzarsi, prima o poi l'amore busserà alla loro porta. Forse alla porta di una casa-vacanze.

Capricorno – In questa giornata sarete assorti i mille pensieri. Alcuni di voi devono digerire un amore non corrisposto. Chi ha chiuso una relazione non deve sostituire subito il partner, meglio fare per un po’ la vita da single. Le coppie di lunga durata devono riportare un po’ di ordine nella loro frenetica vita. Che cosa c'è di meglio di una vacanza?

Acquario – Periodo di ribellione, spesso vi ritrovate a contrastare voi stessi. Vorreste fare tante cose, magari un progetto che state studiando da qualche tempo. Al momento dovete ancora aspettare, soprattutto perché manca una certa disponibilità economica. Si consiglia di prestare un po' più attenzione in amore.

Pesci – In questa giornata avete bisogno di una spinta in più, di un incoraggiamento che potreste avere dalle persone amate. Siete presi da alcuni problemi d'amore. Sarà che cercate sempre persone complicate? Curate di più l'aspetto fisico e fate attenzione alla salute.