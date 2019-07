Siamo giunti a metà settimana. L'Oroscopo del 24 luglio è pronto ad annunciare le novità e i cambiamenti che gli astri hanno in serbo per voi. Per i nativi del Cancro ci sono problemi di lavoro da affrontare. Le persone dell'Acquario, invece, si sentono invisibili e poco apprezzate. Nel dettaglio le previsioni astrologiche della giornata di mercoledì per i 12 segni dello Zodiaco.

Le predizioni da Ariete a Vergine

Ariete – Avete bisogno di conferme dal punto di vista personale.

Non riuscite a restare in silenzio. A furia di dire sempre ciò che pensate vi create dei nemici. Al momento dovete accontentarvi di un lavoro part-time, meglio di niente. Da settembre è possibile pensare a un lavoro migliore.

Toro – In questo mercoledì recuperate molta energia. L'estate sarà di aiuto per coloro che vogliono ultimare un progetto di lavoro. Alcuni hanno chiuso delle attività o un lavoro mal pagato.

Ora torna la voglia di rimettersi in gioco.

Gemelli – Giornata sottotono e al rallentatore. Negli ultimi tempi vi siete chiusi avete scambiato sì e no poche parole con alcune persone. Avete dei buoni progetti ma avete bisogno di tempo per svilupparli. Si consiglia di non arrabbiarsi e uscire di più con gli amici.

Cancro – Situazione particolare, molti di voi hanno dovuto ammettere che ci sono problemi al lavoro.

Magari state pensando di liberarvi di un collaboratore, ma non sempre si può fare ciò che si vuole. Dovete accettare certe situazioni anche se ciò vi fa stare male. In amore alcuni di voi sono ancora in bilico tra due storie, meglio fare una scelta e subito.

Leone – In questa giornata potreste accettare un nuovo incarico. Alcuni di voi hanno grosse possibilità, anche se qualcuno tenterà di fare terrà bruciata intorno.

Avete due alternative di percorso. La prima è quella dell'innovazione che potrebbe portare grossi vantaggi. La seconda, invece, è quella della rielaborazione che mette in evidenza gli errori del passato e forse è la più semplice da attuare.

Vergine – Molti di voi in un rapporto di coppia apprezzano moltissimo la complicità. Vi sentite tranquilli e sicuri solo quando siete in sintonia con il partner. Purtroppo in questo momento ci sono tensioni da superare e questo mercoledì ci potrebbero essere delle discussioni.

Previsioni di mercoledì 24 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia – Spesso nuotate nei ricordi. In questo momento dovete andare avanti, ci sono dei problemi da affrontare. Forse c'è un mantenimento o una causa in corso. Nell'ambito lavorativo ci può essere un cambiamento o una chiusura, ma non pensate subito al peggio. Da tutto ciò, potrebbe nascere qualcosa di buono e d'interessante.

Scorpione – Nel lavoro c'è troppa tensione, non perché non siete bravi, anzi al contrario.

Lavorate così bene che siete insostituibili, però, vorreste qualche gratificazione in più, magari anche a livello economico. Si consiglia di non riversare il vostro malumore nei rapporti sentimentali, potreste peggiorare le cose.

Sagittario – Molti di voi sono innamorati, alcuni hanno persino due storie. Ma l'amore come arriva così sparisce specie se non c'è più feeling. Nei prossimi giorni una persona potrebbe apparirvi meno interessante, si consiglia di evitare tradimenti e mettere le cose in chiaro.

Capricorno – In questa giornata c'è un po' di tensione. È un periodo molto valido per il lavoro e per i rapporti, un po' meno valido a livello fisico. Forse un affaticamento o un lieve mal di testa creano piccoli disagi. Giornata che può portare soluzioni in amore.

Acquario – Avete voglia di cambiare stile di vita. Forse avete avuto qualche insoddisfazione oppure vi sentite poco apprezzati per quel che valete, specie in campo lavorativo. Vorreste che qualcuno si accorgesse del vostro valore e di quanto siete originali nelle scelte.

Pesci – Ancora non avete superato alcune avversità. La tensione e le insicurezze in campo sentimentale sono ancora attive. Questa è una giornata adatta per ricucire uno strappo e vivere una situazione migliore. Periodo di riconferme, soprattutto nei rapporti con gli altri.