L'ultima settimana del mese ha ormai preso il via, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani? Il Toro potrebbe affrontare con fatica questa nuova, calda giornata estiva, mentre per il Cancro inizierà un bel momento di recupero che coinvolgerà la sfera lavorativa ma anche, e soprattutto, le questioni di cuore. Ecco di seguito l'Oroscopo di mercoledì 24 luglio 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Pubblicità

Pubblicità

Oroscopo del giorno, mercoledì 24 luglio 2019, segno per segno

Ariete: potrebbe essere una giornata alquanto faticosa, soprattutto dal punto di vista sentimentale. All’interno del rapporto di coppia, infatti, potrebbero nascere delle problematiche; da tempo qualcuno continua a trascinarsi dietro gli stessi problemi. È il momento di cercare delle soluzioni, chiedetevi cosa volete e rispondetevi con sincerità.

Pubblicità

Se avete i piedi in due storie è arrivato il momento di prendere una decisione.

Toro: durante la giornata di mercoledì non mancheranno momenti di stress e nervosismo che qualcuno potrebbe scaricare sul partner. Cercate di ritagliarvi qualche momento di solitudine per smaltire l’agitazione accumulata e riposare mente e corpo. Alti e bassi in ambito lavorativo.

Gemelli: potreste dover prendere una decisione importante durante le prossime 48 ore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Il consiglio degli astri è quello di scegliere seguendo il vostro cuore e la vostra mente, senza lasciare che il pensiero altrui vi influenzi. Tuttavia, nel partner potreste trovare un importante alleato, capace di allontanare le vostre preoccupazioni.

Cancro: durante la giornata di mercoledì 24 luglio sarà possibile recuperare per quanto riguarda la sfera sentimentale, gli astri infatti sono in posizione favorevole in tal senso.

Tuttavia bisognerà fare molta attenzione alle parole da usare, Un approccio sbagliato potrebbe aumentare le divergenze. Bene la sfera lavorativa.

Leone: questa giornata trascorrerà senza lode e senza infamia, è un momento di stallo per voi. Le ultime giornate del mese serviranno a prepararsi in vista di un agosto da veri protagonisti, in cui nasceranno importanti progetti lavorativi e si potranno vivere forti emozioni per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Pubblicità

Vergine: l’ultima settimana di luglio si rivelerà molto importante per la Vergine, per la quale è in arrivo un bel recupero soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Durante questa giornata potreste iniziare a fare progetti per i mesi futuri, non solo per quanto riguarda la vostra vita di coppia, ma anche e soprattutto per quanto concerne l’ambito lavorativo.

Bilancia: durante quest’ultima settimana del mese di luglio i sentimenti tornano a ricoprire un ruolo centrale per i nati sotto questo segno.

Pubblicità

Durante le giornate precedenti, infatti, delle questioni di tipo professionale vi hanno tenuto la mente impegnata e in alcuni casi hanno portato delle controversie all’interno del rapporto con il partner. Cercate di mettere da parte le preoccupazioni e di trascorrere qualche momento di serenità e armonia con le persone che vi fanno stare bene.

Scorpione: state vivendo un momento di forte stress e agitazione, gestire i rapporti interpersonali non è affatto semplice per voi in questa fase conclusiva del mese di luglio. Cercate di ritagliarvi dei momenti di tranquillità e solitudine, per riordinare le idee e trovare un po’ di serenità.

Sagittario: c’è un po’ di confusione nell’aria, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Qualcuno infatti potrebbe sentirsi insoddisfatto ed essere alla ricerca di una nuova occupazione. Il consiglio degli astri è di non prendere decisioni affrettate. Per quanto riguarda i sentimenti sarà meglio aspettare il fine settimana, quando le stelle saranno in posizione favorevole.

Capricorno: il consiglio degli astri per la giornata di mercoledì 24 luglio è di cercare di limitarvi, di evitare gli stress ma soprattutto le polemiche. È infatti un momento molto faticoso per i nati sotto questo segno, siete come una bomba ad orologeria, pronti ad esplodere da un momento all’altro. Ritagliatevi qualche momento di serenità e solitudine per ritrovare il piacere di stare con voi stessi e con gli altri.

Acquario: in questa giornata avvertirete un forte desiderio di evadere, siete stanchi della solita routine e vorreste vivere maggiori emozioni. Durante le prossime giornate sarete alla continua ricerca di novità e sfide, è un momento ideale per organizzare una piccola gita o una serata in compagnia di amici. Serenità in amore.

Pesci: nonostante un quadro astrale molto positivo, potrebbero esserci delle controversie all’interno della vita sentimentale dei nati sotto il segno dei Pesci. Durante questa giornata cercate di mediare e di evitare le discussioni. Bene l'ambito lavorativo.