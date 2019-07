Saturno, in accordo con tutto il settimo mese dell'anno, sarà dissonante anche nella giornata di domani, mercoledì 24 luglio 2019. Per i segni d'aria la fatica e l'impegno proseguono, ma non mancheranno anche sorprendenti novità dal punto di vista sentimentale e lavorativo. Giornata importante per la salute e gli affari, invece, soprattutto per i segni zodiacali di Toro e Pesci.

Oroscopo giornaliero: segni di fuoco

Ariete (21 marzo – 20 aprile): siete obbligati a curare meglio la forma fisica per evitare inutili e dolorosi acciacchi. In amore c'è qualche nodo da sciogliere: fidati di più della persona che ami.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Chi è alla ricerca di un nuovo lavoro dovrà approfittare della giornata odierna. In famiglia miglioreranno i rapporti con i vostri figli. In amore dovrete chiarire un malinteso.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Se non c'è nessuno al tuo fianco, questa giornata potrebbe essere di svolta per la vostra vita di coppia. Ricorda che l'estate è la stagione ideale per costruire nuove relazioni amorose.

La giornata per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): oggi, la presenza della Luna nel vostro segno vi garantirà un'energia incredibile. Attenti a come la sfrutterete.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): la giornata sarà caratterizzata da passionalità nella sfera coniugale e nelle storie che nascono. Cielo interessante per le tante sensazioni che saprà dare. Oggi va certamente meglio rispetto a ieri.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): tensioni da tenere sotto controllo: prudenza e pazienza saranno la vostra arma vincente. Rimanda impegni importanti e decisioni.

L'oroscopo dei segni di terra

Toro (21 aprile – 20 maggio): saranno favoriti incontri ed amicizie. Problemi, invece, in amore: le storie importanti non rischieranno, ma bisogna evitare complicazioni. La Luna nel segno porta ardore e passione.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): riceverete una bella gratificazione nel mondo del lavoro. Difficoltà ormai lontane anche dal punto di vista amoroso.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In aumento le finanze: è possibile incassare un buon credito. Ottimi risultati per chi vuole fare progetti in vista della seconda parte dell'anno. Contatti positivi anche per chi cerca lavoro.

Le previsioni astrali dei segni d'aria