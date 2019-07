L'Oroscopo del 23 luglio annuncia ciò che hanno in mente gli astri per i dodici segni zodiacali. Per i nati sotto il segno del Toro c'è qualche buona occasione da non lasciarsi sfuggire. Le persone del Sagittario vivono momenti di forte stress per via del lavoro insoddisfacente. Di seguito, le previsioni astrologiche della giornata di martedì per tutti i simboli dello Zodiaco.

Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine

Ariete – Il vostro è un segno che ama il rischio, quindi avete il via libera per realizzare nuovi progetti.

Pubblicità

Pubblicità

Nelle prossime ore è importante essere controllati, magari qualche parola in più potrebbe causare disagi. In amore vi piace scendere a compromessi quando si tratta di prendere decisioni con la persona amata. Sbagliato! Dovete esprimere il vostro punto di vista, in modo tale che il vostro partner sappia ciò che desiderate.

Toro – Giornata importante per i viaggi e per gli incontri. Fate attenzione a non esporvi troppo al sole e cercate di non strapazzarvi.

Pubblicità

Se c'è un'amicizia particolare, questo è il momento giusto per esprimere i propri sentimenti. Per i più giovani c'è qualche buona occasione part-time da non rifiutare, sarà l'inizio di qualcosa più importante.

Gemelli – Giornata di rilievo ma con qualche piccolo problema economico. In questo periodo state spendendo tutti i soldi per gli investimenti che dovrebbero assicurarvi una soddisfacente entrata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cercate di sistemare un contenzioso che avete da tempo ritardato. In amore potreste chiarire un malinteso.

Cancro – In questo periodo dovete vivere l'amore con meno contrasti. Molti di voi non hanno ancora superato la crisi dei mesi scorsi. Alcuni di voi non dicono quello che pensano per non buttare all'aria un legame. Facendo così, non fanno altro che aumentare la tensione. Si consiglia di affrontare la situazione parlando con sincerità.

Leone – Periodo utile per chiarire alcune divergenze in amore. Non amate essere presi in giro. Se ci sono polemiche o ripensamenti di aver dato più di quello ricevuto, potreste arrabbiarvi molto. Protagonisti di questa giornata saranno le ammissioni e le colpe. Attenzione con i soldi e con il lavoro.

Vergine – Martedì è una giornata che può portare vantaggi maggiori. Evitate gli sprechi. Molti di voi pensano seriamente ad un trasferimento, oppure cambiare stile di vita o fare dei tagli su qualcosa di nocivo per la vostra psiche. L'amore torna protagonista.

Pubblicità

Previsioni di martedì 23 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia – Ci sono 48 ore a rischio. Amate sempre equilibrare ogni cosa e tenere tutto sotto controllo. Cercate sempre di esser precisi nel valutare ogni evento della vita, però, la pazienza è limitata. La mattina siete tranquilli ma verso sera vi vengono dubbi atroci che riguardano l'amore e anche il lavoro.

Scorpione – Essere bravi a volte può essere un problema.

Pubblicità

I lavoratori dipendenti spesso non vengono accontentati con le loro richieste di trasferimento o cambio di ruolo, perché ritenuti validi nel lavoro che stanno svolgendo. Questa situazione scomoda spesso la riversate in amore. Si consiglia prudenza, potete rifarvi nei mesi autunnali.

Sagittario – Questa giornata vi dà più energia, anche se siete sottoposti a forti stress. Molti di voi si arrabbiano, discutono e vivono forti tensioni. Ciò che non vi soddisfa è il lavoro, forse perché avete delle aspettative un po' esagerate. Da giovedì ci sarà un recupero sentimentale.

Capricorno – Siete persone positive e conservatori ma a volte tutto questo è un problema. Conservare ricordi che fanno male è un problema perché vi limita la visione del futuro. Ora dovete selezionare e andare avanti. Dovete dimenticare i vecchi amori e buttarvi in nuove avventure.

Acquario – In questo periodo state maturando un sentimento di disagio contro tutto. Molti di voi lasciano scorrere il tempo in silenzio senza reagire o capire cosa vogliono dalla vita. Sia in amore che in famiglia c'è qualche disagio di troppo, qualcosa non va.

Pesci – La cosa importante per voi è poter contare su qualcuno. Negli ultimi tempi questa sensazione di sicurezza è venuta a mancare, chi ha vissuto una crisi e chi è arrivato alla separazione. Un collaboratore invadente può sembrare una minaccia per voi, ma facendo approfondite indagini potreste scoprire che insieme potreste sbarcare il lunario.