L'Oroscopo del giorno 10 luglio 2019 riparte con nuove previsioni e consigli utili in merito alla quotidianità. Sotto la lente in questo contesto, come al solito del resto, i settori interessanti i sentimenti e il lavoro valutati e messi in relazione con i simboli astrali dall'Ariete fino alla Vergine. Allora, ansiosi di scoprire le novità di oggi in merito a come sarà la giornata a metà della settimana? In questo caso vi diciamo subito che il periodo valutato nelle attuali previsioni zodiacali evidenzia ottime prospettive in campo sentimentale e lavorativo, soprattutto per coloro nativi dello Scorpione.

Infatti questo mercoledì alle ore 11:28 del tardo mattino assisteremo alla splendida configurazione astrale relativa alla Luna in Scorpione. A trarre notevoli vantaggi da tale transito, oltre al segno d'Acqua appena citato direttamente interessato all'evento, soprattutto Bilancia, Sagittario e Acquario. In notevole difficoltà invece, sempre secondo quanto messo in luce nelle previsioni di mercoledì 10 luglio, soprattutto gli amici del Capricorno, nel frangente sottoposti alla dura legge dei periodi da 'ko'.

Classifica stelline 10 luglio 2019

Le effemeridi giornaliere sono pronte a mettere in evidenza i segni fortunati previsti dalla nuova classifica stelline interessante il giorno 10 luglio 2019. Anello della bilancia in fatto di positività o negatività risulta essere, come al solito, la qualità delle effemeridi rilevate nel periodo in analisi. Abbiamo già dato una breve infarinatura sulla situazione generale, adesso non rimane altro da fare se non analizzare in modo sintetico la scaletta posta a seguire.

Il responso segno per segno:

Top del giorno : Scorpione - Luna nel segno;

: Scorpione - Luna nel segno; ★★★★★: Bilancia, Sagittario, Acquario;

★★★★: Pesci;

★★: Capricorno.

Oroscopo mercoledì 10 luglio, previsioni

Bilancia - In preventivo un mercoledì 10 luglio davvero splendido sotto ogni forma o aspetto. Dunque il periodo sarà certamente alla portata di tutti voi, cari amici della Bilancia. In più di qualche occasione arriverete ad una svolta importante, il che migliorerà senz'altro la vostra attuale situazione generale.

In amore, la vostra generosità innata si amplierà in modo favorevole. Sarete bravi e tolleranti rendendovi indispensabili per i vostri cari. La soddisfazione emotiva verso di lui/lei sarà al massimo: a volte basterà semplicemente essere se stessi per rendere il tutto perfetto. Single, sarete spinti da un vento propositivo, il vostro intuito questa volta non sbaglierà anche perché sarete predisposti ad ascoltare il vostro cuore, senz'altro pronto a vivere un periodo fortunato.

In serata potrebbero arrivare delle notizie importanti: le previsioni del giorno invitano ad essere felici soprattutto di ciò che già avete. Nel lavoro, vi sentirete pronti a qualsiasi evenienza, avrete slancio e spirito d'iniziativa. Questo giorno, pertanto potrà essere ricco di soddisfazioni per molti di voi.

Scorpione 'top del giorno' - Una giornata solare e altamente positiva è poco ma sicuro per molti di voi Scorpione. Per via dell'arrivo della Luna nel segno, in gran parte sarete precisi e concentrati, circoscrivendo con chiarezza e meticolosità i vostri obiettivi.

Senz'altro li otterrete con criterio e tanta forza di volontà. In amore, il cielo di oggi favorirà uno straordinario fermento nel rapporto di coppia, che si prospetta senz'altro più dinamico grazie ad una rinnovata intesa sessuale e spirituale. Single, se il buongiorno si vede dal mattino, questa giornata si preannuncia davvero brillante per la maggior parte di voi. Entusiasmo e fascino in quantità industriale saranno le vostre armi vincenti, quelle che vi permetteranno di avvicinare e conquistare chi più vi interessa. Nel lavoro, niente di meglio della sicurezza elargita dalla Luna, per esaudire il vostro desiderio di essere al centro della scena. Qualcosa di nuovo renderà più facili gli affari e gli investimenti ed in voi finalmente, tornerà l'entusiasmo di sempre.

Sagittario - Una giornata speciale si staglia per voi all'orizzonte: in una parola, potrebbe risultare per qualche Sagittario addirittura favolosa! In alcune circostanze sarete proprio voi a fare la parte del leone: il vostro partner si mostrerà molto premuroso nei vostri riguardi. In amore altresì, i nati del segno potrebbero avere ottime occasioni per viaggiare felici e sereni con la loro metà. Sarà un periodo di coccole e dolcezze e varrà certo la pena lasciarsi andare a questi momenti romantici. Ricordate però che i frutti dell’amore vanno raccolti e la bella stagione ne regalerà parecchi, datevi da fare. Single, per rendere più elettrizzante la serata un ingrediente indispensabile sarà una compagnia simpatica che apprezzi il vostro dinamismo e la gran voglia di divertirvi che avete. Nel lavoro, le stelle favoriranno l'intuizione e suggeriranno le mosse giuste per aumentare i guadagni. Sfruttate questa occasione per dar vita a progetti a cui aspiravate da tempo.

Capricorno - Questa parte centrale della settimana, coincidente con la giornata di mercoledì, per tanti di voi Capricorno si prevede possa essere un pochino negativa. In massima parte le predizioni di mercoledì vedono come decisamente preoccupante il periodo soprattutto nella parte centrale e finale. In amore, arriverete ad un punto di svolta, verranno mescolate di nuovo alcune carte in tavola e cambieranno non poche cose verso la persona che amate (o che avevate amato fino a poco tempo fa). Se sarete confusi sul da farsi, concentrate le vostre energie cercando una soluzione, vedrete che riuscirete a risolvere se non tutti, almeno una parte dei problemi. Single, vi sentirete soli a causa dell'ambiente che frequentate, troppo rigido rispetto alle occasioni offerte dalla realtà quotidiana. Sarete combattuti sul fatto di arrendervi o rimanere prigionieri dei vostri schemi mentali, senza alcuna via d'uscita. A volte cambiare fa bene, provateci. Nel lavoro, sarete vinti da una grande pigrizia, vi sentirete privati delle forze e non avrete nessuna voglia di reagire. Quindi a causa della scarsa volontà di reagire, sarete particolarmente scontrosi con gli altri e finirete per essere criticati dai colleghi.

Acquario - Questa metà settimana coincidente con la giornata di mercoledì potrebbe essere davvero molto sentita e decisamente ottima da vivere. Ben sostenuta da stelle magnanime sicuramente predisposte a dare prezioso supporto in campo affettivo. In merito ai sentimenti, il cielo di domani favorirà uno straordinario fermento nel rapporto di coppia, che si prospetterà più dinamico grazie alla vostra volontà di collaborazione. Così facendo riuscirete a rendere la giornata positiva e serena al massimo. Single, dolcezza e tenerezza saranno le vostre carte da giocare quest'oggi. State fluttuando in una sensazione di beatitudine che molto presto vi porterà ad un maggior senso di benessere psico-fisico. Chi avrà la fortuna di avere in mano il cuore della persona desiderata, rischierà positivamente di essere vittima di un colpo di fulmine. Nel lavoro invece, sarete soddisfatti dell'andamento della giornata. Si consoliderà la posizione che avete e la vostra professionalità saprà conquistare tutti. Il momento è perfetto per lanciare nuove idee o dare un impulso alla vostra attività.

Pesci - Giornata discreta, a sprazzi anche molto buona ma non esente da rischi nascosti. Il mercoledì di metà settimana, dunque, valutato nelle predizioni quotidiane con le quattro stelline della normalità, non intaccherà molto il lato sentimentale. Pertanto secondo l'oroscopo del giorno 10 luglio, riguardo l'amore, potete contare su un periodo all'insegna del buonumore: le stelle vi daranno un'altra possibilità per rafforzare l'intesa con il partner. Se single invece, il vostro innato senso di buon gusto creerà un alone di armonia intorno a voi, il che affascinerà gli altri lentamente ma in modo progressivo. Sarà il momento di dichiarare il vostro amore e in taluni casi di sprofondare nel piacere e nella passione più profonda. Nel lavoro, per chiudere, sarà una giornata molto produttiva sotto vari aspetti. Largo allo spirito d'iniziativa: vi troverete di fronte ad occasioni importanti, facilissime da captare e da sfruttare. Non impigritevi, abbiate fiducia in voi stessi, rimboccatevi le maniche e cercate di cogliere appieno i doni che la buona sorte sarà disposta a concedervi.