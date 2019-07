Mercoledì 10 luglio 2019 troviamo la Luna nel segno della Bilancia e Marte assieme a Mercurio transitare in Leone. Urano sarà stabilmente in Toro come Plutone e Saturno nel Capricorno e Giove nei gradi del Sagittario. Il Nodo Lunare, Venere ed il Sole si troveranno nell'orbita del Cancro mentre Nettuno sarà nel segno dei Pesci.

Ariete disorganizzato

Ariete: disorganizzati. Tante le incombenze da portare a termine durante il corso della giornata ma poca la lucidità di cui probabilmente i nativi potranno vantare.

Sarà così che risulteranno disorganizzati e spazientiti.

Toro: perplessi. Il comportamento dell'amato bene potrebbe mettere in allarme i nati Toro che vorranno vederci più chiaro. Già in serata capiranno, con ogni probabilità, di aver preso lucciole per lanterne.

Gemelli: briosi. Saranno l'anima della festa ovunque andranno grazie agli influssi favorevoli della Luna e di Marte. La loro spensieratezza metterà di buon umore chiunque incontreranno.

Cancro: attriti d'amore. Qualche contrasto affettivo potrebbe insorgere inaspettatamente nella giornata di oggi per i nati del segno. Una discussione chiarificatrice sarà doverosa per non lasciare strascichi emotivi.

Spese extra per Vergine

Leone: senza infamia né lode. Mercoledì senza troppe novità o scossoni di sorta quello che, con tutta probabilità, vivranno i nati del segno quest'oggi. Sarà bene che si dedichino al relax per ritemprare il loro benessere psico-fisico in vista di giornate più dinamiche.

Vergine: spese extra. I nativi oggi sosterranno probabilmente una spesa non preventivata che riguarderà la sfera domestica. Doverosa sarà la tempestività d'azione per evitare ulteriori danni economici.

Bilancia: relax. Giornata in cui i nati Bilancia, lavoro permettendo, sceglieranno di dedicare gran parte del tempo a ciò che li rilassa, che si tratti di un hobby, un film o una passeggiata al parco gli farà ricaricare le batterie.

Scorpione: attendista.

Qualcosa si scorge di positivo all'orizzonte ma i nati del segno capiscono che i tempi non sono ancora maturi e, quindi, vivranno questo mercoledì attendendo con estrema pazienza evoluzioni.

Umore 'flop' per Acquario

Sagittario: lavoro stressante. L'ambiente lavorativo dei nati Sagittario potrebbe riservare qualche insidia oltre che essere ricco di incombenze pratiche da svolgere che porteranno loro un po' di stress.

Capricorno: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri durante il giorno risulterà probabilmente scarno e, di conseguenza, renderà i nativi fiacchi e, diversamente dalla loro natura, svogliati.

Acquario: umore 'flop'. Sia in ambito amoroso che lavorativo più di una nuvola offusca il mercoledì dei nati del segno. Sarà bene che mantengano un atteggiamento diplomatico il più possibile.

Pesci: romantici. Se da un lato il lavoro riserverà qualche amarezza dall'altro i nativi potranno godere degli ottimi influssi per quanto riguarda le faccende di cuore risultando oltremodo galanti con l'amato bene.