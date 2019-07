Nuova giornata e nuove previsioni astrologiche per i dodici segni zodiacali. Siamo giunti a martedì 9 luglio 2019, momento che vedrà il Cancro predisposto a vivere emozioni nuove come non succedeva da diverso tempo, mentre per il Sagittario possibili cali e quindi decisioni importanti da rimandare i prossimi giorni per non andare incontro a difficoltà eccessive. Nel dettaglio le previsioni della giornata e l'Oroscopo del 9 luglio 2019 con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti.

Ariete: in questa giornata tensioni da superare, troverete difficoltà a causa di alcuni ostacoli che non vi danno un attimo di respiro. Il consiglio è anche quello di curare di più la forma fisica, ultimamente vi state stancando troppo.

Toro: per voi questa sarà un'ottima giornata, l'importante sarà avere un atteggiamento sereno non solo in amore, ma anche nel lavoro. C'è maggiore serenità.

Gemelli: per i nati sotto questo segno zodiacale torna la voglia di amare ed anche nel lavoro c'è più fortuna.

Tentazioni nuove, per qualcuno persino incontri speciali.

Cancro: in questa giornata non mancheranno momenti emozionanti a cui non eravate più abituati e possibili colpi di fulmine. A livello lavorativo c'è da risolvere una questione legata al denaro.

Leone: bene l'amore, momento di rinascita e rilancio. Maggiore slancio di generosità. Peccato che ogni tanto abbiate voglia di fare più del necessario.

Vergine: nel lavoro ci sarà la possibilità di firmare un contratto, ma attenzione a non essere troppo puntigliosi. Notizie importanti arriveranno entro poche settimane a partire da ora.

Previsioni 9 luglio 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: non perdete di vista le relazioni sentimentali e l'equilibrio che avete creato, ultimamente siete lontani dalla persona amata.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale questa sarà una buona giornata, torna positività nella vostra vita. In questo momento potrete decidere anche qualcosa di importante.

Sagittario: rimandate a domani ogni impegno importante, è possibile che qualcosa vada storto, ma non per questo dovrete arrabbiarvi e perdere le staffe.

Capricorno: in questa giornata ci vorrà la massima cautela sul lavoro. Un'amicizia a cui tenete non sarà così positiva, per questo prestate attenzione alle disattenzioni.

Acquario: per una volta chiudete i problemi di lavoro in ufficio e aprite il vostro cuore a qualcosa di nuovo e passionale.

Pesci: guardate al futuro con maggiore fiducia in questo momento, avete la possibilità di smuovere qualcosa di nuovo in serata, magari rilanciare una storia che sembrava in caduta da un po'.