Interessante l'Oroscopo del giorno 6 luglio 2019 soprattutto dopo aver visto l'attuale carta del cielo con al centro una meravigliosa Luna in Vergine. Tema centrale delle previsioni di oggi il prossimo inizio weekend: ad essere messi 'a tappeto' come sempre in questo contesto, i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di sapere se il vostro simbolo del Tema Natale rientri tra i migliori del momento? Ebbene, diciamo subito che a poter far conto su una bella giornata saranno in primis coloro considerati a cinque stelle.

In questo caso l'Astrologia è pronta a favorire Sagittario e Pesci, i segni fortunati di questo fine settimana. Buon periodo, seppur non all'altezza dei migliori, agli appartenenti ai segni di Bilancia e Scorpione valutati abbastanza discretamente con quattro stelle indicative la solita routine. Tra i rimanenti segni, le previsioni di sabato 6 luglio indicano difficoltà abbastanza diffuse per Capricorno e Acquario: i primi targati nelle odierne previsioni con un inatteso quanto deludente 'sottotono' mente l'altro sotto stress da un probabile 'ko'. Pronti a mettere in luce predizioni e consigli dell'oroscopo giornaliero?

Classifica stelline 6 luglio 2019

Agli amanti l'Astrologia, agli amici curiosi ma soprattutto a tutti voi che vivete di 'pane e oroscopo', consegniamo i risultati rilevati dagli astri, ovviamente inerenti la giornata di sabato 6 luglio 2019. La nuova classifica stelline interessante il giorno 6 luglio 2019. Allora, visto che abbiamo già anticipato più di qualcosa in apertura articolo, passiamo immediatamente a togliere il velo dal resoconto finale.

A seguire l'attesissima classifica con i segni migliori e peggiori (in base alle effemeridi) del momento:

★★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★★: Bilancia, Scorpione;

★★★: Capricorno;

★★: Acquario.

Oroscopo sabato 6 luglio, la giornata

Bilancia - Partirà abbastanza bene questa parte della settimana con un sabato buono per quanto concerne sentimenti, affetti e amicizie. In amore, avete risolto parte dei vostri problemi sentimentali e ora potete guardare al futuro amoroso con più fiducia.

Chi è in coppia vivrà una giornata di grande sintonia! Venere in promettente sestile alla Luna splenderà parzialmente a favore colorando il vostro cielo di positività: anche se ci dovessero essere dei cambiamenti nella vostra vita privata punterete ad essere sereni ed a mantenere la calma affrontando il mondo intero se dovesse essere necessario. Single, il vostro modo di pensare contribuirà a facilitare le cose in campo emotivo. Sarete più obiettivi e non vi offenderete per cose che solo ieri costituivano una minaccia per voi.

Pertanto le previsioni del giorno invitano ad essere tranquilli e pensare positivo. Nel lavoro, la vostra attività potrà diventare più remunerativa e portare nel tempo le soddisfazioni che cercavate. Dovete però guardarvi dalla troppa aggressività e smania di protagonismo che avete.

Scorpione - La giornata coincidente con il prossimo inizio weekend si preannuncia in buona parte positiva, ma non tale da permettervi di scherzare con il fuoco: intesi?

In generale, soprattutto nei riguardi delle persone con le quali avete dissapori o conti in sospeso, cercate di non esagerare. L'amore dal canto suo sarà in notevole ripresa, grazie ad un cielo favorevole e al vostro rinnovato spirito di iniziativa. In molti casi, soprattutto nella la vita di coppia, potrete aumentare la fiducia e la confidenza con il partner magari consolidare ancora di più il già bel rapporto che avete. Single, avrete la sensazione di essere protetti da persone a voi care. Qualcosa di gradevole potrà realizzarsi anche nel campo sentimentale. In questo periodo state usufruendo dei favori di una bella congiuntura astrale che, viste le premesse, regalerà senz'altro fortuna per tutto quel che riguarda eventuali vicende amorose. Nel lavoro invece, avrete la possibilità di poter contare su un'evoluzione personale abbastanza brillante. Mostrandovi attenti e concentrati, magari anche ottimisti, potreste essere avvantaggiati un pelino di più nelle mansioni affidate. Consiglio: evitate dispersioni di idee cercando di restare concentrati su ciò che andrete a fare.

Sagittario - Partirà benissimo questo vostro sabato di fine settimana, soprattutto se appartenenti alla prima o alla seconda decade del mese. Un po' meno per gli altri, ma quest'ultimi li andremo a dettagliare meglio nel prosieguo. In amore pertanto, la relazione di coppia si presume possa andare a gonfie vele e nella giornata di oggi riuscirete a dimostrare ancor di più il vostro amore nei confronti di partner e familiari. Single, ci sarà molta euforia e molta spensieratezza intorno a voi oggi, grazie ad una Luna in Vergine capace di risvegliare la socievolezza e la comunicativa che alberga nel vostro 'io'. Riceverete un invito inaspettato (graditissimo) nel corso di una festa di compleanno, un evento particolare o anche una semplice cena tra amici: non mancherà sicuramente l'occasione per mettervi in vista e attirare l'attenzione di qualcuno/a che vi piace (dite la verità, non aspettate altro, vero?). Nel lavoro, sarete talmente bravi che la vostra attività prenderà un buon ritmo e riuscirete a portare a termine impegni che normalmente richiedono molto più tempo.

Capricorno - Partenza di weekend 'sottotono': questo sabato, se non tutto, in massima parte potrebbe portare più di qualche grattacapo. Valutata nelle predizioni di sabato come problematica, la giornata sarà da vivere con una certa attenzione: il consiglio è quello di resistere alla voglia di isolarsi da tutto e da tutti, fareste un grosso sbaglio! In amore, diciamo subito che sarebbe meglio, se non necessario, chiarire subito eventuali discordanze tra voi ed il vostro partner. Un appunto riguarda un grosso ostacolo che voi stessi dovete superare in prima persona: il passato che ritorna! Riemergerà con prepotenza portando più di qualche problema tra di voi e la persona amata. Approfittatene per eliminare definitivamente ciò che di negativo ancora sussiste, rimuovendo ogni detrito rimasto. Single, se in questa giornata non avrete voglia di fare qualcosa per gli altri allora fatelo per voi stessi, ok? Regalatevi un momento di felicità, in fondo tutto si gioca su equilibri instabili: quello che vi sembra certo in questo periodo, magari più in là potrebbe non esserlo più... Nel lavoro, le attività si accumuleranno giorno dopo giorno ed in questo periodo vi sembreranno insormontabili. Mantenete la calma e organizzate gli impegni al meglio, vedrete che ci riuscirete!

Acquario - Partirà decisamente male (almeno sulla carta) questo vostro sabato d'inizio weekend. Se dovessero sopravvenire discussioni, prendete del tempo per calmarvi e ragionare: fatelo insieme alle persone direttamente interessate, ovviamente a mente fredda (a caldo potreste correre troppi rischi!). In campo sentimentale, non sarà la giornata dell'amore e questo il vostro partner lo capirà subito lasciandovi in pace. A fine serata però, non dimenticatevi di farvi perdonare e di trascorrere ugualmente del tempo insieme alla vostra dolce metà. Single, il vostro umore sarà un po' instabile a causa della Luna decisamente avversa al segno: sarete imperativi e nervosi con il rischio di trattare male chiunque si azzardi a contraddirvi! Giornata difficile? Sicuramente: cercate almeno di riprendervi in serata quando incontrerete i vostri amici/familiari/partner. Nel lavoro invece, le vostre mansioni odierne potrebbero rivelarsi un tantino pesanti e poco soddisfacenti. Diciamo che converrà attendere fino a che non vi sia un po' più margine di manovra in modo da potervi esprimere al meglio (chi vuol intendere intenda...). Inizierete dunque dai particolari per creare qualcosa di grande ma dovete avere molta più pazienza di quella che avete di solito.

Pesci - In arrivo un sabato più che buono per gran parte del periodo. Diciamo pure che la giornata, a settimana quasi finta, sarà molto positiva per voi dei Pesci: preparatevi a gongolare soprattutto nella parte centrale, mentre all'inizio o alla fine potrebbero intervenire piccole situazioni lievemente stressanti (senz'altro di poco conto!). Secondo l'oroscopo del giorno 6 luglio, riguardo l'amore, il clima si prevede idilliaco specialmente per le coppie già affiatate con un surplus positivo soprattutto per quelle che stanno per allargare la famiglia. Per qualcuno invece è giunto il tempo di prendere una decisione molto importante: allora, fatevi avanti ed iniziate a disporre e predisporre i tasselli del vostro futuro prossimo, senza paura! Se single invece, la vostra voglia di vivere vi condurrà al massimo del piacere. Forse è giunto il momento di assaporare la dolcezza della vita in tutte le sue sfumature. Il vostro ottimismo farà la differenza, sappiatelo: sarà facile farsi notare da qualcuno che vi piace, basta solo non avere remore e buttarsi avanti per primi. Nel lavoro infine, la giornata si annuncia molto importante ed abbastanza pregna di piccole novità: forse avrete l'opportunità di occuparvi di mansioni stimolanti capaci di accrescere le vostre prospettive.