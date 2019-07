La prima settimana del mese sta per giungere al termine. Quella di domani sarà una giornata sottotono per il Toro, che concluderà la settimana in maniera faticosa a causa del nervosismo e della tensione accumulata. Per l'Ariete inizia invece un momento di recupero, anche se ad attenderlo c'è una giornata abbastanza caotica e ricca di impegni: soluzioni in amore per il Leone. Di seguito l'Oroscopo completo su amore, lavoro e salute della giornata di venerdì 5 luglio 2019 per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni astrologiche del 5 luglio 2019, segno per segno

Ariete: sarà un venerdì caotico per il segno, tuttavia si rivelerà una giornata più positività di quelle precedenti, in cui inizierà un buon recupero anche per il fisico. Mentre in ambito sentimentale potrebbero continuare i contrasti, per quanto riguarda l’ambito lavorativo vi attenderà una giornata vantaggiosa.

Toro: sarà una giornata faticosa per il segno, in cui non mancheranno nervosismo ed agitazione.

Cercate di essere prudenti e di non riversare lo stress accumulato sugli altri. Dei contrasti potrebbero nascere in amore e in ambito lavorativo. Qualcuno inoltre potrebbe risentire di banali fastidi psicofisici.

Gemelli: sarà una giornata difficoltosa, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti interpersonali. È arrivato il momento di mettere un punto a quelle amicizie e/o relazioni che si sono rivelate controproducenti per voi e vi hanno creato solo tensione e malumore.

Weekend molto positivo, incontri favoriti.

Cancro: quella di venerdì 5 luglio 2019 sarà una giornata fortunata per quanto riguarda i sentimenti, ci sarà serenità e complicità all'interno delle relazioni sentimentali, mentre i single potranno fare degli incontri interessanti, soprattutto durante il fine settimana. Al contrario l’ambito lavorativo nasconde delle insidie. Se avete la sensazione che il vostro lavoro non venga apprezzato, siate pazienti, i risultati non tarderanno ad arrivare.

Leone: si rivelerà una giornata vantaggiosa per i nati sotto questo segno. Per il fisico è in atto un buon momento di ripresa, già durante il fine settimana vi sentirete nel pieno delle energie. Le cure e trattamenti iniziati durante il mese di luglio 2019 porteranno a dei buoni risultati già durante la prima metà del mese successivo. Soluzioni in amore, le coppie che durante le precedenti settimane hanno attraversato dei momenti di crisi potranno trovare un chiarimento.

Vergine: giornata positiva per il segno, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Vi sentirete romantici e passionali, ci sarà complicità all'interno dei rapporti di coppia e gli incontri saranno favoriti per i single. Giornata impegnativa sul lavoro, ma durante il weekend potrete concedervi un po’ di riposo e recuperare le energie.

Scorpione: è un momento difficile per il segno, potrebbero esserci dei cambiamenti in atto e alcuni di questi non mi trovano del tutto d'accordo.

Dunque nella giornata di domani vi sentirete sotto pressione, dei contrasti potrebbero nascere in ambito lavorativo e in amore. Fate attenzione, meglio contare fino a 10 prima di parlare.

Sagittario: rispetto al weekend, questa giornata si rivelerà positiva per il segno. Il consiglio degli astri è di occuparsi venerdì delle questioni spinose, laddove ci sono incomprensioni e contenziosi da risolvere meglio non rimandare.

Capricorno: questo segno sta affrontando un momento particolarmente sottotono, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Qualcuno potrebbe non aver ancora trovato la forza di reagire dopo una storia finita o una separazione. Gli astri consigliano di lasciarvi il passato alle spalle e di iniziare a muovervi in direzione del vostro futuro.

Acquario: questa giornata sarà ancora un po’ grigia per il segno, potrebbero esserci delle questioni finanziarie da risolvere. Tuttavia con l’arrivo del weekend inizierà un momento di ripresa che riguarderà soprattutto il fisico e le questioni pratiche.

Pesci: quella di venerdì 5 luglio sarà una giornata serena per il segno. Le emozioni non mancheranno, ci sarà grande complicità nel rapporto con il partner e i single avranno l’occasione di fare incontri interessanti per il futuro. Qualcuno potrebbe iniziare dei progetti e/o delle nuove collaborazioni in ambito lavorativo.