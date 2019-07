L’Oroscopo della settimana da domenica 7 a sabato 13 luglio vede favoriti, grazie alla congiunzione astrale della Luna con Venere, i segni di Terra, in particolar modo i nati sotto la Vergine e il Toro. Giorni di cambiamenti e novità inaspettate anche per i segni zodiacali di Bilancia e Scorpione. La settimana prossima, invece, sarà decisamente migliore di questa per Gemelli e Capricorno.

I segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): il consiglio della settimana è quello di intraprendere un lungo viaggio.

Pubblicità

Pubblicità

Avete bisogno di conoscere gente nuova e allacciare amicizie che potrebbero giovare al vostro stato psichico.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): dedicate maggiore attenzione e premura al vostro benessere psico-fisico. Recuperate le forze e le energie per affrontare una settimana particolarmente stressante.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): le occasioni valgono oro: non lasciatevele scappare. Nel week-end riceverete una telefonata che vi scalderà il cuore.

Pubblicità

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): avrete poca voglia di fare in questi sette giorni. Sul posto di lavoro sarete privi di creatività e svogliati nell'operare. Ciò non passerà inosservato al vostro capo.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): la presenza della Luna nel vostro segno zodiacale sarà sicuramente di grande giovamento. Nel fine settimana ricaricate le energie per iniziare al meglio il week-end.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): dopo il momento di grande stress vissuto nella scorsa settimana, avrete bisogno di cambiare un po' l'aria per staccare la spina dalla solita routine quotidiana.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Il mese per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): siete in una fase della vostra vita caratterizzata da grandi cambiamenti. Questo fa sì che abbiate le idee confuse. Un bel viaggetto all'estero è quello che vi serve.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): siete alla ricerca di soddisfazioni, sia sul piano personale che nell'ambito professionale. Siate sempre ambiziosi e non arrendetevi al primo ostacolo che incontrerete.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): concedetevi di agire in totale libertà e di dare sfogo ai vostri desideri più profondi.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): per evitare spiacevoli sorprese negli affari e nel lavoro, pianificate e organizzate il vostro tempo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): complice la Luna fortunata, vivrete un periodo super. Novità in vista per il lavoro. Migliora anche l'amore. Questa sarà la settimana decisiva per fare delle scelte importanti.

Toro (21 aprile – 20 maggio): finalmente rinasce in voi il desiderio di trovare l'amore della vostra vita.

Pubblicità

L'anima gemella potrebbe essere davvero dietro l'angolo: non lasciatevi scappare questa occasione.